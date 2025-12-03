Cómo se encamina la construcción de casas y el sorteo de terrenos para el 2026

El intendente Marcelo Cerutti y la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt, se mostraron entusiasmados, en la venidera puesta en marcha de políticas públicas tendientes a brindar posibilidades de "la casa propia". Durante un extenso diálogo con Estación Plus Crespo, brindaron los primeros detalles acerca de la planificación en tal sentido para el 2026.

"Este lunes hicimos una visita al IAPV (Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda), dado el déficit de viviendas en la ciudad y porque es un compromiso que asumimos", dijo el presidente municipal y explicó: "IAPV tiene un plan, mediante el cual le otorga un crédito al municipio, que se constituye en deudor y que es quien va administrando. El objetivo es la construcción de viviendas, sobre terrenos municipales, que tenemos disponibles. Había diversas ideas y creo que esta modalidad sería la mejor -tipo como un Procrear-, que el municipio entregaría el dinero -que obtiene vía crédito-, contra la certificación de obra y así en montos fraccionados, se continuarían nuevos desembolsos. Estamos viendo de qué forma lo podemos organizar, definiendo condiciones y demás".

"Estimo que en los primeros meses del 2026 lo estaremos lanzando", anticipó Cerutti y agregó: "Se hará la convocatoria, con un sorteo súper claro -como fue el proceso con los terrenos sociales-. Va a ser una instancia en la que el municipio se involucrará, ya que el crédito lo obtenemos del IAPV y lo otorgamos nosotros. Creemos que podrían llegar a ser unas 15 casas, más o menos, aún restan definir requisitos y otros detalles. Pero es importante que 'tenemos el Ok' de IAPV para el crédito, lo que nos da la tranquilidad de dedicarnos ahora a cómo implementarlo".

Por otra parte, el intendente de Crespo anunció que "el año que viene la Municipalidad estará haciendo nuevamente sorteo de terrenos sociales -como se hizo en la gestión anterior-, que dio muy buen resultado. Será con un seguimiento por parte de la Comisión de Viviendas, que funciona en el ámbito del Concejo Deliberante. La experiencia indica que alrededor del 90% de la gente, construyó en esos terrenos que se dieron, en tiempo y forma; entonces consideramos que como propuesta es válida, porque son soluciones habitacionales que llegan a la gente".

Cabe recordar, que en términos presupuestarios, concejales aprobaron por unanimidad un bosquejo económico que incluyó destinar o reservar una partida de 100 millones de pesos para viviendas. Dicha partida daría impulso a las gestiones mencionadas.