Se realizó en Crespo una capacitación en incendios estructurales

Según se informó a Estación Plus Crespo, durante ambas jornadas, se trabajó intensamente en técnicas de abordaje, seguridad, maniobras y procedimientos fundamentales para la intervención en incendios estructurales.

Participaron 24 bomberos pertenecientes a los cuarteles de: Aranguren, Diamante, Ramírez, Victoria, Libertador San Martín, Lucas González, Oro Verde y Crespo.

Desde el cuartel Crespo de Bomberos Voluntarios agradecieron el compromiso, la dedicación y el espíritu de trabajo conjunto de todos los participantes. Este tipo de capacitaciones son fundamentales para seguir creciendo como institución y brindar un mejor servicio a nuestras comunidades.