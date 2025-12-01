Plus en Vivo

Se realizó en Crespo una capacitación en incendios estructurales

El pasado fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Crespo el Curso Nivel 1 de Incendios Estructurales, una instancia de formación teórica y práctica destinada a fortalecer las habilidades operativas de nuestros bomberos.

Crespo01 de diciembre de 2025
capacitacion3

Según se informó a Estación Plus Crespo, durante ambas jornadas, se trabajó intensamente en técnicas de abordaje, seguridad, maniobras y procedimientos fundamentales para la intervención en incendios estructurales.

Participaron 24 bomberos pertenecientes a los cuarteles de: Aranguren, Diamante, Ramírez, Victoria, Libertador San Martín, Lucas González, Oro Verde y Crespo.

Desde el cuartel Crespo de Bomberos Voluntarios agradecieron el compromiso, la dedicación y el espíritu de trabajo conjunto de todos los participantes. Este tipo de capacitaciones son fundamentales para seguir creciendo como institución y brindar un mejor servicio a nuestras comunidades.

