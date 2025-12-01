Se realizó en Crespo una capacitación en incendios estructurales

Domingo de audición musical en la Sociedad Italiana
Con acceso libre y gratuito, el público podrá disfrutar de interpretaciones de variados géneros. Además, habrá ofrecimiento gastronómico.
El pasado fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Crespo el Curso Nivel 1 de Incendios Estructurales, una instancia de formación teórica y práctica destinada a fortalecer las habilidades operativas de nuestros bomberos.Crespo01 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Según se informó a Estación Plus Crespo, durante ambas jornadas, se trabajó intensamente en técnicas de abordaje, seguridad, maniobras y procedimientos fundamentales para la intervención en incendios estructurales.
Participaron 24 bomberos pertenecientes a los cuarteles de: Aranguren, Diamante, Ramírez, Victoria, Libertador San Martín, Lucas González, Oro Verde y Crespo.
Desde el cuartel Crespo de Bomberos Voluntarios agradecieron el compromiso, la dedicación y el espíritu de trabajo conjunto de todos los participantes. Este tipo de capacitaciones son fundamentales para seguir creciendo como institución y brindar un mejor servicio a nuestras comunidades.
La restauración edilicia ameritó el corte de cintas, a instancias de asignarle el nombre del empresario que hizo realidad contar con un inmueble propio para la institución. Noche de recuerdos y celebración.
Tras la homologación del convenio, esta semana se llevó adelante en el Parque Industrial, la diligencia judicial que constató las condiciones en que se encuentra el espacio. Ya podrá comenzar a ser empleado por el gobierno local, con fines específicos.
La interrupción se producirá durante 3 horas de la mañana, afectando a los usuarios de un sector de la ciudad. Responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.
La Iglesia Evangélica del Río de la Plata de Crespo llevará adelante hoy viernes 28 de noviembre, la actividad de cierre de la campaña “Noviembre Azul”, mes dedicado a la sensibilización y prevención del cáncer de próstata.
Autoridades municipales dieron detalles de la intervención, en ocasión de dejar habilitada la puesta en valor. Mientras tanto, el Concejo Deliberante mantiene en comisión las propuestas para asignarle un nombre.
Unión de Crespo cerró su participación en el Torneo Regional Federal Amateur con un partido electrizante ante Neuquén de Paraná, que terminó igualado 4 a 4 y dejó al conjunto crespense sin chances de avanzar en la competencia.
Personal policial de la Comisaría General Alvear intervino en la tarde de este domingo ante el vuelco de un automóvil ocurrido en caminos rurales y costeros de la jurisdicción, mientras desarrollaban un operativo de prevención.