María Elvira Gotte de Derfler

Falleció el 30 de noviembre, a la edad de 80 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala "B"-, y recibirán sepultura el 30 de noviembre a las 17:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. 

Hogar de duelo: Estrada 775 - Crespo. 

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

