María Elvira Gotte de Derfler

María Elvira Gotte de DerflerNecrológicas30 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 30 de noviembre, a la edad de 80 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala "B"-, y recibirán sepultura el 30 de noviembre a las 17:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Estrada 775 - Crespo.
Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Hallan a un niño solo y se negó a regresar con su madre
La Policía advirtió que estaba pernoctando en una plaza entrerriana y activó su puesta a resguardo.
Se reinauguró la sede del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios "Héctor Motta"
La restauración edilicia ameritó el corte de cintas, a instancias de asignarle el nombre del empresario que hizo realidad contar con un inmueble propio para la institución. Noche de recuerdos y celebración.
Se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigaciónPoliciales/Judiciales29 de noviembre de 2025
El piloto fue trasladado al hospital General Francisco Ramírez, de San José de Feliciano.
Domingo de audición musical en la Sociedad Italiana
Con acceso libre y gratuito, el público podrá disfrutar de interpretaciones de variados géneros. Además, habrá ofrecimiento gastronómico.