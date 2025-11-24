Flavio Osmar Pittavino

Más visto hoy en Estación Plus

Reunión con sabor amargo: comerciantes de Crespo advierten impacto por la apertura de un bazar de gran escala Estación Plus Crespo Crespo 24 de noviembre de 2025 El Centro Comercial sostiene que la apertura del nuevo local debería encuadrarse en la Ley 9393 y adelantó que podría pedir la revisión del procedimiento que autorizó la habilitación municipal. Señalaron que, de no aplicarse la normativa vigente, se pondría en riesgo la competitividad del comercio local.

Detienen a una mujer por sustracción de unos 9 millones de pesos Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 23 de noviembre de 2025 Tan solo 10 cuadras separaban al damnificado de la autora del hecho. En pocas horas hubo allanamiento y aprehensión.

Unión Agrarios Cerrito se consagró campeón de Paraná Campaña tras una vibrante definición por penales Estación Plus Crespo Deportes 23 de noviembre de 2025 En una final cargada de emoción y dramatismo, Unión Agrarios Cerrito se consagró este domingo 23 de noviembre como el nuevo campeón del Torneo de Fútbol de Paraná Campaña, al derrotar por penales a Unión de Crespo en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

Bomberos sofocaron un fuego declarado en una estructura ubicada detrás de una vivienda Estación Plus Crespo Crespo 23 de noviembre de 2025 Este domingo 23 de noviembre, pasadas las 15:30, se registró un incendio en una estructura tipo pieza/galpón ubicada en la parte posterior de una vivienda de la ciudad.