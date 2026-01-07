Peaje en rutas 12 – 14 y enlace Rosario Victoria: Tarifas por categorías y modalidades de pago

A partir de las 0 horas de este miércoles 7 de enero de 2026, la empresa comenzó a operar formalmente sobre el corredor, asumiendo la prestación integral del servicio, que comprende las obras de mejoramiento y puesta en valor de la totalidad de la red vial integrada por las Rutas Nacionales 12, 14, 135, 015 y 117, cubriendo 682,28 kilómetros.

Queda sin efecto el sistema de cobro con dinero en efectivo. Las modalidades de pago habilitadas serán TelePASE y pagos electrónicos a través de los tótems que se instalarán en las estaciones. A partir de la segunda quincena de enero, estos dispositivos permitirán abonar mediante tarjetas de crédito y débito, códigos QR y sistema NFC (pago con teléfonos celulares inteligentes).

En el esquema de cobro vigente, quienes opten por la modalidad de pago electrónico manual abonarán el doble de la tarifa aplicada mediante el sistema TelePASE, que se posiciona como la opción más conveniente para los usuarios habituales.

Cuadro tarifario

Tarifa al público – Modalidad TelePASE

Categoría 1: $1.886,87

Categoría 2: $3.773,75

Categoría 3: $3.773,75

Categoría 4: $5.660,62

Categoría 5: $7.547,50

Tarifa al público – Modalidad de pago electrónico manual

Categoría 1: $3.773,75

Categoría 2: $7.547,50

Categoría 3: $7.547,50

Categoría 4: $11.321,24

Categoría 5: $15.094,99

Cabe destacar que, con anterioridad al inicio formal de la operatoria y mediante los permisos correspondientes, “ya se venían desarrollando tareas preliminares de mantenimiento y mejoras sobre la calzada. A partir de la firma del contrato, dichas tareas se intensificarán, avanzando en un plan integral de obras orientado a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad del corredor”, publicó El Entreríos

Por último, la flamante concesionaria solicitó a los usuarios “extremar la precaución en las zonas de obra, respetando la señalización y los límites de velocidad, con el objetivo de preservar la seguridad vial de quienes transitan el corredor y de los trabajadores que se encuentran desempeñando tareas”.

Enlace Rosario Victoria

Aunque el nuevo cuadro tarifario ya fue difundido, el cobro del peaje comenzará en los próximos días, cuando se pongan nuevamente en funcionamiento las cabinas que permanecen inactivas desde abril.

Desde las 0 hora de este martes, la flamante firma Conexión Alto Delta SA (liderada por la empresa rosarina Obring) asume formalmente la concesión de la ruta nacional 174, es decir el corredor Rosario-Victoria que se extiende a lo largo de 60 kilómetros.

Si bien el nuevo cuadro tarifario se difundió este lunes, el cobro del peaje comenzará en los próximos días, cuando se pongan en funcionamiento las antiguas cabinas de peaje, que permanecen inactivas desde abril pasado.

Los nuevos precios del peaje

La concesionaria Conexión Alto Delta SA (liderada por Obring) difundió el nuevo cuadro tarifario de los peajes de este corredor vial. En el caso del pago manual, las tarifas parten de $600 para motos y $1.100 para autos, mientras que los valores aumentan progresivamente para vehículos de mayor porte. Las categorías intermedias y superiores - que incluyen utilitarios, ómnibus y camiones - oscilan entre $2.100 y $5.200, de acuerdo con la cantidad de ejes y el peso del vehículo, lo que refleja un esquema tarifario basado en el impacto diferencial sobre la infraestructura vial.

Para quienes utilizan pago automático, el cuadro muestra valores levemente inferiores, funcionando como incentivo al uso de esta modalidad, informó La Capital. En este esquema, la tarifa mínima es de $514,60 para motocicletas y $1.029,20 para automóviles, mientras que los vehículos pesados pagan entre $2.058,40 y $5.146,01, según categoría. La segmentación mantiene el mismo criterio técnico que el pago manual (tipo de vehículo, cantidad de ejes y peso) pero con descuentos porcentuales que se repiten en todas las categorías.