Roberto Luis Troncoso

Necrológicas21 de noviembre de 2025

Falleció el día 20 de noviembre a la edad de 69 años.

Servicio sin velatorio. Sus restos serán inhumados el día 21 de noviembre a las 11 hs. en el cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.

Hogar de duelo: Chacabuco y 3 de Febrero - Diamante.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

