Elida Anita Berns

Más visto hoy en Estación Plus

Cinco motos retenidas durante operativos en distintos puntos de la ciudad Estación Plus Crespo Crespo 15 de noviembre de 2025 Durante controles aleatorios en procura de una mejor convivencia, se detectaron irregularidades en 5 motovehículos, que no superaron el operativo policial.

ENERSA programó un corte de luz para este domingo Estación Plus Crespo Crespo 15 de noviembre de 2025 La interrupción se producirá en horas de la mañana y responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.

Buscan a un adolescente ausente de su entorno desde el miércoles Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 15 de noviembre de 2025 Tiene 16 años. Su madre formalizó el pedido de localización y la Fiscalía autorizó una búsqueda pública en toda la provincia.

Fuerte temporal en Crespo: voladuras de techo, rescates y más intervenciones Estación Plus Crespo Crespo 16 de noviembre de 2025 Bomberos Voluntarios fueron una vez más el centro de coordinación de la Defensa Civil local, recibiendo numerosos pedidos de asistencia por diversas cuestiones vinculadas a los efectos de la tormenta.