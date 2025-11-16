Elida Anita Berns

Elida Anita BernsNecrológicas16 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 16 de noviembre, a la edad de 84 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala "A"-, y serán inhumados el 17 de noviembre a las 09:30, en el cementerio de Crespo; previo responso. Hogar de duelo: San Arnoldo Janssen 614 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Cinco motos retenidas durante operativos en distintos puntos de la ciudad
Durante controles aleatorios en procura de una mejor convivencia, se detectaron irregularidades en 5 motovehículos, que no superaron el operativo policial.
ENERSA programó un corte de luz para este domingo
La interrupción se producirá en horas de la mañana y responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.
Buscan a un adolescente ausente de su entorno desde el miércoles
Tiene 16 años. Su madre formalizó el pedido de localización y la Fiscalía autorizó una búsqueda pública en toda la provincia.
Fuerte temporal en Crespo: voladuras de techo, rescates y más intervenciones
Bomberos Voluntarios fueron una vez más el centro de coordinación de la Defensa Civil local, recibiendo numerosos pedidos de asistencia por diversas cuestiones vinculadas a los efectos de la tormenta.
Instan a no congestionar la Ruta 12 para visualizar efectos de la tormenta
Los mayores destrozos a nivel local se registraron en la zona industrial. Ante la masiva concurrencia, agentes de Guardia Urbana Municipal y Tránsito debieron implementar regulaciones en el tráfico.