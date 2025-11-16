Instan a no congestionar la Ruta 12 para visualizar efectos de la tormenta

Desde el Pórtico hasta el Parque Industrial, arrasaron las ráfagas
Tremendas postales dejan ver la incidencia que tuvo la tormenta en ese sector crespense.
Los mayores destrozos a nivel local se registraron en la zona industrial. Ante la masiva concurrencia, agentes de Guardia Urbana Municipal y Tránsito debieron implementar regulaciones en el tráfico.Crespo16 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
A media mañana, cuando la ciudadanía comenzó a retomar la dinámica de circulación por la ciudad, un importante número de vehículos se dirigieron hasta la zona del pórtico, continuando el tránsito hasta el acceso al Parque Industrial y retomando el regreso. El tramo que prontamente se nutrió de usuarios, permite concluir que la observación de los daños materiales ocurridos en esa zona, son el atrayente.
Esa extensión de la recorrida o paseo de domingo, implica desplazarse unos kilómetros sobre la Ruta Nacional 12, sobrecargando el flujo del tránsito, lo cual genera inconvenientes.
Estación Plus Crespo pudo confirmar que desde el Área de Tránsito Municipal fue necesario enviar móviles y apostar inspectores, en el ingreso principal a Crespo y la entrada al Parque Industrial, para dispersar a usuarios viales y agilizar la movilidad vehicular.
Voladuras de techos, galpones arrasados, desplazamiento de paredes y caída de carterlería en el sector fabril crespense son la postal que traslada a vecinos hasta esas inmediaciones. Sin embargo, instan a no congestionar la Ruta 12 y favorecer la disponibilida de espacio para las tareas inherentes a la Defensa Civil.
Practicaban maniobras peligrosas cuando se vieron sorprendidos por un operativo que en ese momento se llevaba adelante en Barrio Jardín. El intento de fuga derivó en accidente y resistieron la intervención de los uniformados.
Bomberos Voluntarios fueron una vez más el centro de coordinación de la Defensa Civil local, recibiendo numerosos pedidos de asistencia por diversas cuestiones vinculadas a los efectos de la tormenta.
Se desarrollará en Crespo la Jornada de la Música en la Liturgia, una propuesta formativa impulsada por la Delegación Episcopal para la Liturgia de la Arquidiócesis de Paraná, destinada a todos los ministerios de música de la diócesis y a la comunidad que desee profundizar en el sentido litúrgico del canto.
A lo largo de la madrugada se fueron marcando con conos, cintas y diferentes elementos viales, los espacios que no se encuentran en condiciones de ser transitados.
La unidad ya había sido comercializada. Igualmente la policía local llegó hasta el actual tenedor. Dos individualizados por Hurto.
En el mediodía de este viernes, Hernán Miño tomó formalmente la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), tras la reciente asamblea de renovación de comisión.
Durante controles aleatorios en procura de una mejor convivencia, se detectaron irregularidades en 5 motovehículos, que no superaron el operativo policial.
La interrupción se producirá en horas de la mañana y responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.
Tiene 16 años. Su madre formalizó el pedido de localización y la Fiscalía autorizó una búsqueda pública en toda la provincia.
