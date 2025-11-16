Plus en Vivo

Instan a no congestionar la Ruta 12 para visualizar efectos de la tormenta

Los mayores destrozos a nivel local se registraron en la zona industrial. Ante la masiva concurrencia, agentes de Guardia Urbana Municipal y Tránsito debieron implementar regulaciones en el tráfico.

Crespo16 de noviembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-11-16 at 10.18.33

A media mañana, cuando la ciudadanía comenzó a retomar la dinámica de circulación por la ciudad, un importante número de vehículos se dirigieron hasta la zona del pórtico, continuando el tránsito hasta el acceso al Parque Industrial y retomando el regreso. El tramo que prontamente se nutrió de usuarios, permite concluir que la observación de los daños materiales ocurridos en esa zona, son el atrayente. 

Esa extensión de la recorrida o paseo de domingo, implica desplazarse unos kilómetros sobre la Ruta Nacional 12, sobrecargando el flujo del tránsito, lo cual genera inconvenientes.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que desde el Área de Tránsito Municipal fue necesario enviar móviles y apostar inspectores, en el ingreso principal a Crespo y la entrada al Parque Industrial, para dispersar a usuarios viales y agilizar la movilidad vehicular.

Voladuras de techos, galpones arrasados, desplazamiento de paredes y caída de carterlería en el sector fabril crespense son la postal que traslada a vecinos hasta esas inmediaciones. Sin embargo, instan a no congestionar la Ruta 12 y favorecer la disponibilida de espacio para las tareas inherentes a la Defensa Civil.

 

 

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo