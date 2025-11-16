Instan a no congestionar la Ruta 12 para visualizar efectos de la tormenta

A media mañana, cuando la ciudadanía comenzó a retomar la dinámica de circulación por la ciudad, un importante número de vehículos se dirigieron hasta la zona del pórtico, continuando el tránsito hasta el acceso al Parque Industrial y retomando el regreso. El tramo que prontamente se nutrió de usuarios, permite concluir que la observación de los daños materiales ocurridos en esa zona, son el atrayente.

Esa extensión de la recorrida o paseo de domingo, implica desplazarse unos kilómetros sobre la Ruta Nacional 12, sobrecargando el flujo del tránsito, lo cual genera inconvenientes.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que desde el Área de Tránsito Municipal fue necesario enviar móviles y apostar inspectores, en el ingreso principal a Crespo y la entrada al Parque Industrial, para dispersar a usuarios viales y agilizar la movilidad vehicular.

Voladuras de techos, galpones arrasados, desplazamiento de paredes y caída de carterlería en el sector fabril crespense son la postal que traslada a vecinos hasta esas inmediaciones. Sin embargo, instan a no congestionar la Ruta 12 y favorecer la disponibilida de espacio para las tareas inherentes a la Defensa Civil.