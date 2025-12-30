Mascotas y las fiestas: las advertencias de una veterinaria sobre pirotecnia, calor extremo y salud felina

En el marco de las celebraciones de fin de año, la veterinaria Natalia Reyes dialogó con Estación Plus Crespo y brindó un detallado panorama sobre las principales problemáticas que se registran en mascotas durante esta época: los efectos de la pirotecnia sonora, los riesgos asociados a las altas temperaturas y el aumento de enfermedades virales de transmisión sexual en gatos. La profesional aportó casos concretos, recomendaciones preventivas y subrayó la importancia de la tenencia responsable.

Veterinaria Natalia Reyes

Pirotecnia sonora: lesiones graves y pacientes en riesgo

Consultada sobre lo ocurrido durante la última Navidad, Reyes confirmó que la pirotecnia volvió a generar consecuencias significativas en animales, especialmente en aquellos con patologías previas.

“Lo sufrimos mucho con nuestros pacientitos en tratamientos neurológicos”, explicó, y relató un caso grave que atendieron en los últimos días: un perro que, al asustarse por el ruido, saltó desde una ventana y sufrió una lesión severa en la columna vertebral. Como consecuencia, el animal perdió la capacidad de caminar y de controlar esfínteres, por lo que deberá iniciar un prolongado proceso de rehabilitación.

Además, indicó que recibieron numerosas llamadas de tutores preocupados, incluso en los días previos a Navidad, cuando la pirotecnia comenzó a escucharse con anticipación. “Tuvimos que empezar con varias recomendaciones, con tips y con cosas naturales para ayudar a que nuestros pacientes la pasen lo mejor posible”, señaló.

Mascotas perdidas y la importancia de la identificación

Reyes también confirmó que se registraron varios casos de animales extraviados a raíz de los ruidos intensos. Sin embargo, destacó un aspecto positivo: muchos de ellos pudieron ser encontrados rápidamente gracias a que estaban correctamente identificados.

“Por suerte me hicieron caso con el tema de que estén identificados. Muchos fueron encontrados enseguida y no tuvimos tantos animalitos deambulando en la calle, con los riesgos que eso implica”, explicó.

Recomendaciones ante un posible aumento de pirotecnia en Año Nuevo

Ante la posibilidad de que en Año Nuevo el uso de pirotecnia sonora sea incluso mayor, la veterinaria insistió en medidas preventivas claras y seguras. Hizo especial hincapié en evitar el uso de sedantes sin control profesional.

“El animal está sedado, pero escucha todo. Eso aumenta el riesgo de un paro cardíaco, por eso pedimos evitarlo”, advirtió.

En su lugar, recomendó alternativas naturales, técnicas de vendaje que generan contención, mantener a las mascotas dentro de la vivienda, en habitaciones cerradas, con música ambiental que amortigüe los ruidos externos y, fundamentalmente, prevenir cualquier posibilidad de escape. “Evitar el escape es sumamente importante”, remarcó Reyes a Estación Plus Crespo.

Altas temperaturas y riesgo de golpe de calor

Otro de los temas centrales fue el impacto del calor extremo en perros y gatos. Reyes explicó que los perros son especialmente vulnerables al golpe de calor, ya que no transpiran y su principal mecanismo de regulación térmica es el jadeo.

“Hay razas, como los braquicéfalos —Bulldog francés, Pug— que tienen menor capacidad respiratoria y pueden llegar a un golpe de calor altamente grave”, advirtió.

Entre las recomendaciones, mencionó mantener siempre agua fresca disponible, incluso agregando hielo, procurar espacios ventilados y evitar patios con pisos que concentran y elevan la temperatura. “Hay que pensar cómo nos afecta el calor a nosotros; a ellos siempre les afecta un poco más”, explicó.

Fiestas, alimentación y tenencia responsable

En relación al cuidado general durante las fiestas, la veterinaria señaló que una de las urgencias más frecuentes en esta época son las indigestiones. “Cuidado con la grasa, con los huesos, que es lo que más problemas nos da. Hubo muchos animales internados por gastroenteritis”, indicó .

Asimismo, insistió en la importancia de la tenencia responsable: mantener a los animales dentro del hogar y evitar que deambulen por la vía pública. “Afuera hay muchos peligros, especialmente para los gatos”, afirmó, y recordó que las mascotas son parte de la familia y deben ser cuidadas también durante los festejos.

Gatos y pirotecnia: un riesgo muchas veces subestimado

Consultada específicamente por los gatos, Reyes explicó que si bien pueden manifestar el estrés por pirotecnia en menor medida que los perros, también se ven afectados. “El gato asustado empieza a moverse con más apuro, no presta tanta atención y aumenta el riesgo de accidentes de tránsito”, señaló a Estación Plus Crespo.

Reconoció que el control de los gatos suele ser más complejo, ya que pueden escapar por rendijas o trepar, pero remarcó que es posible mantenerlos como animales indoor si se les brinda un ambiente enriquecido, con juegos y estímulos. “Se puede hacer que el gato sea indoor y evitamos muchísimas enfermedades”, sostuvo.

Aumento de casos de VIF y leucemia felina en la zona

Uno de los puntos más preocupantes de la entrevista fue el aumento de casos de VIF (Virus de Inmunodeficiencia Felina) y leucemia felina en la región.

“Estamos viendo muchos más casos. Son enfermedades virales de muy fácil transmisión y eso ocurre porque los gatos salen afuera, se encuentran entre ellos y se contagian”, explicó.

La profesional aclaró que la única forma efectiva de prevenir el contagio es evitar el contacto con otros gatos, ya que la transmisión se produce principalmente por mordidas y coito. “La prevención es clave, junto con la aplicación de vacunas”, afirmó.

Síntomas, diagnóstico y prevención

Reyes detalló que los síntomas pueden incluir pérdida de peso sin causa aparente, debilidad, anemia y, en los casos más avanzados, inflamación de los ganglios linfáticos, lo que indica compromiso del sistema linfático. “Hay tratamiento, pero no hay cura. Por eso es tan importante prevenir”, subrayó a Estación Plus Crespo.

Finalmente, explicó que en el caso de la leucemia felina, existe vacuna, pero que el procedimiento correcto es realizar primero un test diagnóstico para conocer el estado inmunitario del animal y luego aplicar la vacunación correspondiente.