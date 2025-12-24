Por estruendos de pirotecnia, “Puchero” se asustó y terminó con gravísimas lesiones

"Puchero" tenía la energía y la vitalidad de un perrito de 5 años, con muchas experiencias por vivir. De carácter dócil, "tan dulce", como lo describe su dueña, que disfruta de su compañía camino a los 6 años que cumplirá la mascota en febrero de 2026. Pero esos momentos de plenitud física, a hoy, son recuerdos plasmados en fotos y videos: una pirotecnia lo cambió todo.

La familia afectada vive en Barrio Seco hacia el límite con Barrio Centro de Crespo. La propietaria relató a Estación Plus Crespo: "Este 23 de diciembre, el día estaba lindo, por lo que mis dos perros estaban en el patio, jugando tranquilos. Nosotros estábamos en el frente de casa, cuando escuchamos que empezaron a tirar cuetesy automáticamente entramos para contenerlos, porque se asustan muchísimo. Son instantes que tienen rápida reacción, impulsiva y la desesperación los llevó a querer entrar a casa, que es lo que hacen en esos casos. Por recaudo a que no se vayan a escapar, la puerta del patio estaba cerrada, entonces sortearon ese obstáculo y buscaron entrar por la ventana de mi habitación, que estaba abierta. Fue un salto del patio a mi dormitorio, para resguardarse. Cuando entramos, vimos que ambos ya estaban adentro, pero nos dimos cuenta de lo que había pasado: 'Puchero' por la desesperación, se había tirado por la ventana del dormitorio hacia adentro para buscar refugio, con graves consecuencias. La ventana tiene más de un metro de altura y para un perro chiquito, de patas cortas y espalda larga, es muchísimo esfuerzo y seguramente cayó mal. Ahora no puede caminar por la lesión y por la postura que quedó de arrastre de las patitas traseras -como si tuviera parálisis-, no controla el pis.Todo su cuadro se desató con el susto que le generaron los cuetes".

La situación generó rápido eco de solidaridad en quienes conocen la problemática: "No es solo nuestro perro, están todos iguales en el grado de riesgo", afirmó. Responsables de mascotas toman recaudos, los cuidan, preparan ambientes especiales para -por difícil que resulta- contenerlos en Navidad y Año Nuevo; pero la pirotecnia que se tira en días previos y posteriores, es imposible de predecir como para evitar las secuelas indeseadas en los animales.

"Todos los años pasa lo mismo, hay consecuencias serias, graves; desde los que se pierden hasta lo que le tocó pasar a nuestra mascota, que ya está en tratamiento veterinario. Queremos pensar que Puchero va a salir adelante, pero la realidad es que puede quedar así, sin poder caminar y todo por la desesperación que le generó el ruido explosivo", reflexionó la vecina crespense y acotó: "No se miden las consecuencias y los mensajes o acciones oficiales son contradictorios. Los que dan la cara son los veterinarios, que terminan atendiendo animales lastimados, atropellados o en shock, urgencias permanentes en torno a las fiestas. Algo que se podría evitar".

"Angustia, bronca, impotencia", son los adjetivos con que la mujer caracterizó los sentimientos que atraviesan a la familia de Puchero. "Lo cuento para que todos tomen conciencia de lo que la pirotecnia le provoca a los animales", agregó.

La víspera de Nochebuena 2025 no es una más para "Puchero", quien pasó a depender de su familia humana para sobrellevar sus días.