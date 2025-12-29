Arturo Godofredo Müller "Hormiga"Necrológicas29 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 29 de diciembre a la edad de 71 años.
Sus restos son velados en sala "A" de Av. Ramirez 1032 y recibirán sepultura el día 29 de diciembre a las 16:00hs. en el cementerio de Aldea San Rafael.
Hogar de duelo: Jorge Lust 767 - Libertador San Martin.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
