Plus en Vivo

Seguirá detenido el conductor acusado de la muerte de dos jóvenes de Crespo

Mientras se ahonda en la investigación del choque en Ruta 32, donde fallecieron dos motociclistas, la Justicia prorrogó hasta el 28 de febrero la prisión preventiva del sobreviviente.

Crespo29 de diciembre de 2025
bikkesbakker-agustin

La Justicia entrerriana prorrogó la prisión domiciliaria del conductor chaqueño detenido por la tragedia vial, en la que murieron dos jóvenes radicados en Crespo, ocurrida el domingo 7 de diciembre.

Se trata del conductor sobreviviente, de 42 años, oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco. Estaba al mando de una camioneta Volkswagen Amarok, que colisionó con la motocicleta en la que se trasladaban Juan Müller (18) y Sasha Grandoli (19). El siniestro se produjo entre las localidades de Seguí y Viale, cuando ambos vehículos circulaban en el mismo sentido hacia Crespo. Los jóvenes fallecieron en el acto.

Este lunes se realizó una audiencia en los Tribunales de Paraná, en la que participaron el fiscal Ignacio Aramberry, el querellante Eduardo Gerard y los abogados defensores Patricio Cozzi y Miguel Ángel Cullen. También estuvo presente la pareja del imputado, quien actúa como garante del cumplimiento de la prisión domiciliaria, confirmó diario Uno.

Extensión de la domiciliaria

Durante la jornada, las partes acordaron la extensión de la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, por un plazo de 60 días. El juez Elvio Garzón homologó el acuerdo, por lo que la medida regirá hasta el 28 de febrero.

Según se informó, el detenido permanecerá este lunes y martes en una vivienda ubicada en calle Rosario del Tala y, a partir de este martes, será trasladado a un departamento situado en calle Santiago del Estero 517, ambos domicilios en la ciudad de Paraná.

Cabe recordar que el 8 de diciembre, el juez había dispuesto inicialmente 21 días de arresto domiciliario. En la audiencia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el delito de homicidio imprudente (culposo), mientras continúa la investigación penal del hecho.

20251207_214725Tragedia en Ruta 32: Dos personas fallecidas

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
mascotas perro gato

Mascotas y las fiestas: las advertencias de una veterinaria sobre pirotecnia, calor extremo y salud felina

Estación Plus Crespo
Crespo30 de diciembre de 2025

La veterinaria Natalia Reyes advirtió sobre las graves consecuencias de la pirotecnia sonora en perros y gatos, los riesgos del golpe de calor durante jornadas de altas temperaturas y el aumento de casos de VIF y leucemia felina en la zona, remarcando la prevención y la tenencia responsable como ejes centrales del cuidado animal en las fiestas.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo