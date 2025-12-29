Seguirá detenido el conductor acusado de la muerte de dos jóvenes de Crespo

Pasó a comisión un proyecto de terna para nombrar nuevo Juez de Paz de Crespo
El Ejecutivo Municipal solicitó se genere la nómina de tres profesionales para ocupar el cargo. Se pospuso el sometimiento a votación.
Mientras se ahonda en la investigación del choque en Ruta 32, donde fallecieron dos motociclistas, la Justicia prorrogó hasta el 28 de febrero la prisión preventiva del sobreviviente.Crespo29 de diciembre de 2025
La Justicia entrerriana prorrogó la prisión domiciliaria del conductor chaqueño detenido por la tragedia vial, en la que murieron dos jóvenes radicados en Crespo, ocurrida el domingo 7 de diciembre.
Se trata del conductor sobreviviente, de 42 años, oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco. Estaba al mando de una camioneta Volkswagen Amarok, que colisionó con la motocicleta en la que se trasladaban Juan Müller (18) y Sasha Grandoli (19). El siniestro se produjo entre las localidades de Seguí y Viale, cuando ambos vehículos circulaban en el mismo sentido hacia Crespo. Los jóvenes fallecieron en el acto.
Este lunes se realizó una audiencia en los Tribunales de Paraná, en la que participaron el fiscal Ignacio Aramberry, el querellante Eduardo Gerard y los abogados defensores Patricio Cozzi y Miguel Ángel Cullen. También estuvo presente la pareja del imputado, quien actúa como garante del cumplimiento de la prisión domiciliaria, confirmó diario Uno.
Extensión de la domiciliaria
Durante la jornada, las partes acordaron la extensión de la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria, por un plazo de 60 días. El juez Elvio Garzón homologó el acuerdo, por lo que la medida regirá hasta el 28 de febrero.
Según se informó, el detenido permanecerá este lunes y martes en una vivienda ubicada en calle Rosario del Tala y, a partir de este martes, será trasladado a un departamento situado en calle Santiago del Estero 517, ambos domicilios en la ciudad de Paraná.
Cabe recordar que el 8 de diciembre, el juez había dispuesto inicialmente 21 días de arresto domiciliario. En la audiencia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el delito de homicidio imprudente (culposo), mientras continúa la investigación penal del hecho.
El Ejecutivo Municipal solicitó se genere la nómina de tres profesionales para ocupar el cargo. Se pospuso el sometimiento a votación.
La veterinaria Natalia Reyes advirtió sobre las graves consecuencias de la pirotecnia sonora en perros y gatos, los riesgos del golpe de calor durante jornadas de altas temperaturas y el aumento de casos de VIF y leucemia felina en la zona, remarcando la prevención y la tenencia responsable como ejes centrales del cuidado animal en las fiestas.
La policía acudió hasta Barrio Pancho Ramírez, ante el llamado de la víctima. El hombre terminó en Alcaidía de Tribunales de Paraná.
El Hospital San Martín precisó el diagnóstico y tras la observación, recuperó el estado ambulatorio. Habían impactado un automóvil y un camión.
La fuerte colisión se produjo entre un automóvil y un camión, durante la lluvia. Una persona hospitalizada.
La comisión central concluyó los anuncios de cartelera artística, con un consagrado de la cumbia santafesina. Próximamente se venderán entradas anticipadas a $7.000.
El hombre falleció en el lugar, mientras que la mujer resultó ilesa
Mientras se ahonda en la investigación del choque en Ruta 32, donde fallecieron dos motociclistas, la Justicia prorrogó hasta el 28 de febrero la prisión preventiva del sobreviviente.
El Hospital San Martín precisó el diagnóstico y tras la observación, recuperó el estado ambulatorio. Habían impactado un automóvil y un camión.
La policía acudió hasta Barrio Pancho Ramírez, ante el llamado de la víctima. El hombre terminó en Alcaidía de Tribunales de Paraná.