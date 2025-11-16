Fuerte temporal en Crespo: voladuras de techo, rescates y más intervenciones

Desde el Pórtico hasta el Parque Industrial, arrasaron las ráfagas
Tremendas postales dejan ver la incidencia que tuvo la tormenta en ese sector crespense.
Bomberos Voluntarios fueron una vez más el centro de coordinación de la Defensa Civil local, recibiendo numerosos pedidos de asistencia por diversas cuestiones vinculadas a los efectos de la tormenta.
Se cumplieron los pronósticos y alertas, desatándose sobre la planta urbana y adyacencias de Crespo, un fuerte temporal. A las 1:00 se registraron fuertes ráfagas, acompañadas de lluvia fuerte y actividad eléctrica.
Prontamente se fueron sucediendo llamados al cuartel local, en procura de poder recibir asistencia. Se informó a Estación Plus Crespo que desde las 1:30 y hasta las 5:00, una docena de bomberos voluntarios trabajaron en destajo, con colaboración de personal de Tránsito y Guardia Urbana Municipal (GUM), junto a la policía de la ciudad.
"Los daños más significativos se detectaron en el sector del Parque Industrial, donde las ráfagas provocaron la voladura de varios galpones y el vuelco de un camión estacionado", remarcó Bomberos Voluntarios.
El personal de bomberos permaneció operativo con 4 unidades hasta casi el amanecer, asegurando los sectores afectados.
Entre las tareas más destacadas se enumeró:
• Voladuras de techo en 2 viviendas
• Remoción de árboles y postes caídos en distintos puntos de la zona céntrica y sobre rutas 12 y 131, restableciendo la circulación y eliminando riesgos para vecinos y conductores.
• Rescate de una persona atrapada dentro de una casilla, que volcó a raíz de las fuertes ráfagas de viento.
• Colisión de una trafic con un árbol caído sobre ruta 12, frente al Parque Industrial, asistiendo el lugar y colaborando con la prevención vial.
Los mayores destrozos a nivel local se registraron en la zona industrial. Ante la masiva concurrencia, agentes de Guardia Urbana Municipal y Tránsito debieron implementar regulaciones en el tráfico.
A lo largo de la madrugada se fueron marcando con conos, cintas y diferentes elementos viales, los espacios que no se encuentran en condiciones de ser transitados.
