Fuerte temporal en Crespo: voladuras de techo, rescates y más intervenciones

Bomberos Voluntarios fueron una vez más el centro de coordinación de la Defensa Civil local, recibiendo numerosos pedidos de asistencia por diversas cuestiones vinculadas a los efectos de la tormenta.

Crespo16 de noviembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Usuario vial registró los daños en el Parque Industrial

Se cumplieron los pronósticos y alertas, desatándose sobre la planta urbana y adyacencias de Crespo, un fuerte temporal. A las 1:00 se registraron fuertes ráfagas, acompañadas de lluvia fuerte y actividad eléctrica.

Prontamente se fueron sucediendo llamados al cuartel local, en procura de poder recibir asistencia. Se informó a Estación Plus Crespo que desde las 1:30 y hasta las 5:00, una docena de bomberos voluntarios trabajaron en destajo, con colaboración de personal de Tránsito y Guardia Urbana Municipal (GUM), junto a la policía de la ciudad.

"Los daños más significativos se detectaron en el sector del Parque Industrial, donde las ráfagas provocaron la voladura de varios galpones y el vuelco de un camión estacionado", remarcó Bomberos Voluntarios.

El personal de bomberos permaneció operativo con 4 unidades hasta casi el amanecer, asegurando los sectores afectados.

Emergencias

Entre las tareas más destacadas se enumeró:

 • Voladuras de techo en 2 viviendas

 • Remoción de árboles y postes caídos en distintos puntos de la zona céntrica y sobre rutas 12 y 131, restableciendo la circulación y eliminando riesgos para vecinos y conductores.

 • Rescate de una persona atrapada dentro de una casilla, que volcó a raíz de las fuertes ráfagas de viento.

 • Colisión de una trafic con un árbol caído sobre ruta 12, frente al Parque Industrial, asistiendo el lugar y colaborando con la prevención vial.

