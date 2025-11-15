Plus en Vivo

ENERSA programó un corte de luz para este domingo

La interrupción se producirá en horas de la mañana y responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.

Crespo15 de noviembre de 2025
Corte-de-luz

La empresa distribuidora de energía eléctrica informó a Estación Plus Crespo, que el domingo 16 de noviembre, habrá una interrupción en el suministro, el cual alcanzará a un buen número de usuarios de la ciudad.

"Los trabajos resultan indispensables para garantizar la calidad del servicio en el área", indica el comunicado de ENERSA. El corte previsto tendrá la siguiente modalidad:

* De 7:00 a 10:00: residentes en calle Rodríguez Peña, Laurencena, Independencia y Ramírez, junto a zonas de influencia.

En caso de mal tiempo, las tareas quedan suspendidas.

