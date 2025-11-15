ENERSA programó un corte de luz para este domingo

Cinco motos retenidas durante operativos en distintos puntos de la ciudad
Durante controles aleatorios en procura de una mejor convivencia, se detectaron irregularidades en 5 motovehículos, que no superaron el operativo policial.
La empresa distribuidora de energía eléctrica informó a Estación Plus Crespo, que el domingo 16 de noviembre, habrá una interrupción en el suministro, el cual alcanzará a un buen número de usuarios de la ciudad.
La empresa distribuidora de energía eléctrica informó a Estación Plus Crespo, que el domingo 16 de noviembre, habrá una interrupción en el suministro, el cual alcanzará a un buen número de usuarios de la ciudad.
"Los trabajos resultan indispensables para garantizar la calidad del servicio en el área", indica el comunicado de ENERSA. El corte previsto tendrá la siguiente modalidad:
* De 7:00 a 10:00: residentes en calle Rodríguez Peña, Laurencena, Independencia y Ramírez, junto a zonas de influencia.
En caso de mal tiempo, las tareas quedan suspendidas.
Con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y culturales entre su país y Argentina, el diplomático recorrió las instalaciones de la planta crespense que ya comenzó a exportar a Alemania.
El municipio fue anfitrión de una comitiva ampliada, encabezada por el embajador Dieter Lamlé. Marcelo Cerutti y su equipo, exhibieron el trabajo ecológico del Parque Ambiental y acompañaron a la delegación en su visita a empresas productivas.
En el mediodía de este viernes, Hernán Miño tomó formalmente la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de Crespo (SUOYEM), tras la reciente asamblea de renovación de comisión.
Eduardo Osuna, rector de la Escuela Técnica N° 35 "Gral. José de San Martín", destacó el nivel de aprendizaje del alumnado e invitó a la comunidad a colaborar con el proyecto que busca reunir fondos para adquirir tecnología. Además, la jornada cierra con una gran Peña Familiar.
Este miércoles 12 de noviembre se desarrollaron las elecciones internas para la renovación de autoridades del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) de Crespo.
El sujeto fue atrapado sobre un cruce peatonal del arroyo junto a dos tachos cargados de aceite en un autoelevador.
Menos de la mitad de los niños recibieron las dosis obligatorias. Esto implicó una serie de retrocesos en el control de enfermedades.
El SMN emitió un alerta por lluvias y tormentas fuertes para la noche del sábado en el oeste de la provincia, con posibles granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.
