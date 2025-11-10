Gloria Leonor García de Gómez

Gloria Leonor García de GómezNecrológicas10 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 10 de noviembre a la edad de 58 años. Sus restos son velados en sala "A" de Av. Ramirez 1032 y serán inhumados el día 11 de noviembre a las 11:00 hs en el Cementerio de Crespo, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Ejido Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
Un auto fue consumido por las llamas en Barrio San Isidro
Además de las tareas de sofocación, bomberos ejecutaron tareas preventivas por la pérdida de combustible en el límite del amanzanamiento y la calzada.
Dos apostadores entrerrianos ganaron más de $22 millones en el Quini 6
Tuvieron aciertos en el Siempre Sale. Los principales sorteos quedaron vacantes e hicieron crecer el próximo pozo a un estimado de $10.100 millones. Aquí todos los números.
Unión de Crespo cayó ante Neuquén en su segunda presentación del Torneo Regional Federal Amateur
Tras un día de exigencia extrema, en el que el plantel jugó dos partidos oficiales en menos de cinco horas, Unión de Crespo cayó 2 a 0 ante Neuquén de Paraná por el Torneo Regional Federal Amateur, dejando en evidencia el enorme esfuerzo físico realizado por el equipo.
Generó disturbios en la Sala de Juegos y fue detenido por "Amenazas en Flagrancia"
Un hombre fue aprehendido en Crespo y compulsado a Alcaidía de Tribunales de Paraná.