Gloria Leonor García de Gómez

Un auto fue consumido por las llamas en Barrio San Isidro Estación Plus Crespo Crespo 09 de noviembre de 2025 Además de las tareas de sofocación, bomberos ejecutaron tareas preventivas por la pérdida de combustible en el límite del amanzanamiento y la calzada.

Dos apostadores entrerrianos ganaron más de $22 millones en el Quini 6 Estación Plus Crespo Información General 09 de noviembre de 2025 Tuvieron aciertos en el Siempre Sale. Los principales sorteos quedaron vacantes e hicieron crecer el próximo pozo a un estimado de $10.100 millones. Aquí todos los números.