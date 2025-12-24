Crespo: un transportista sorprendió con una original caravana navideña

En la tarde de este martes 24 de diciembre, una singular postal navideña se vivió en la ciudad de Crespo, cuando un transportista decoró su camión con un enorme gorro de Papá Noel colocado sobre la cabina y recorrió distintas calles de la ciudad.

Según pudo advertir Estación Plus Crespo, la iniciativa incluyó la presencia de Papá Noel, quien saludaba a los transeúntes y vecinos durante el recorrido, generando sorpresa y sonrisas entre quienes se encontraban con la improvisada caravana navideña.

La original propuesta fue celebrada por el público, que respondió con saludos y gestos de alegría al paso del camión, aportando un clima festivo y de celebración en la víspera de Navidad.