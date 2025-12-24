Crespo: un transportista sorprendió con una original caravana navideña

Intervenciones policiales durante las celebraciones navideñas
Un transportista decoró su camión con un gran gorro de Papá Noel y, acompañado por el tradicional personaje, recorrió distintas calles de Crespo el 24 de diciembre por la tarde, sorprendiendo y generando alegría entre vecinos y transeúntes.Crespo24 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
En la tarde de este martes 24 de diciembre, una singular postal navideña se vivió en la ciudad de Crespo, cuando un transportista decoró su camión con un enorme gorro de Papá Noel colocado sobre la cabina y recorrió distintas calles de la ciudad.
Según pudo advertir Estación Plus Crespo, la iniciativa incluyó la presencia de Papá Noel, quien saludaba a los transeúntes y vecinos durante el recorrido, generando sorpresa y sonrisas entre quienes se encontraban con la improvisada caravana navideña.
La original propuesta fue celebrada por el público, que respondió con saludos y gestos de alegría al paso del camión, aportando un clima festivo y de celebración en la víspera de Navidad.
El operativo de prevención resultó satisfactorio; sin perjuicio de las asistencias que se brindaron en el ámbito inherente a la seguridad pública local. Los detalles.
En plena tarde del 25 de diciembre, una dotación se abocó a extraer al animal, logrando ingresar al desagüe y así ponerlo a resguardo.
La explosión impredecible en días previos, lo llevó a un acto desesperado por "ponerse a salvo". Tras ese festejo humano, el perrito no camina, no controla esfínteres. La angustia de una familia.
"Conozco en primera persona, casos en que el animal falleció por la pirotecnia, por un paro cardíaco que le causó el estruendo abrupto", contó la veterinaria responsable de Salud Animal de la Municipalidad de Crespo, Andrea Colombara, al describir clínicamente las afectaciones. Recomendaciones y aclaraciones.
Las autoridades del orden público pidieron "extremar los cuidados sobre bienes y pertenencias" para prevenir ilícitos, como así también "organizar que exista un 'conductor designado', quien no beba alcohol", ya que habrá controles de alcoholemia.
También Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron escenario de un despliegue total de 20 procedimientos ordenados por la Justicia Federal. Hubo secuestros y medidas patrimoniales.
De acuerdo al relato de la víctima, una amiga la invitó a una fiesta, pero al llegar al domicilio, se retiró y nunca regresó. Fue en ese contexto cuando un hombre se abalanzó sobre ella, la abusó y mantuvo cautiva por más de 24 horas.
El hecho ocurrió en una vivienda de Chajarí. Al momento de la detención, el sospechoso entregó voluntariamente el dinero sustraído.