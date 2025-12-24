Plus en Vivo

Crespo: un transportista sorprendió con una original caravana navideña

Un transportista decoró su camión con un gran gorro de Papá Noel y, acompañado por el tradicional personaje, recorrió distintas calles de Crespo el 24 de diciembre por la tarde, sorprendiendo y generando alegría entre vecinos y transeúntes.

Crespo24 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
papa noel 2

En la tarde de este martes 24 de diciembre, una singular postal navideña se vivió en la ciudad de Crespo, cuando un transportista decoró su camión con un enorme gorro de Papá Noel colocado sobre la cabina y recorrió distintas calles de la ciudad.

 

Según pudo advertir Estación Plus Crespo, la iniciativa incluyó la presencia de Papá Noel, quien saludaba a los transeúntes y vecinos durante el recorrido, generando sorpresa y sonrisas entre quienes se encontraban con la improvisada caravana navideña.

La original propuesta fue celebrada por el público, que respondió con saludos y gestos de alegría al paso del camión, aportando un clima festivo y de celebración en la víspera de Navidad.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
perro asustado

Andrea Colombara detalló cómo impacta la pirotecnia en la salud de las mascotas

Estación Plus Crespo
Crespo24 de diciembre de 2025

"Conozco en primera persona, casos en que el animal falleció por la pirotecnia, por un paro cardíaco que le causó el estruendo abrupto", contó la veterinaria responsable de Salud Animal de la Municipalidad de Crespo, Andrea Colombara, al describir clínicamente las afectaciones. Recomendaciones y aclaraciones.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo