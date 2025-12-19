María Luisa Margarita Weglin

Más visto hoy en Estación Plus

“Manos a la olla”: cena solidaria y colecta para el Hogar Nuevo Amanecer de Crespo Estación Plus Crespo Crespo 19 de diciembre de 2025 Una nueva edición de la iniciativa solidaria “Manos a la olla” se desarrollará en el Hogar Nuevo Amanecer de la ciudad de Crespo. La propuesta, que se realiza desde hace siete años, tiene como objetivo principal celebrar junto a los chicos que residen en la institución, al tiempo que se convierte en una acción concreta de colaboración con el hogar.

Obras que transforman: Aldea María Luisa culmina el año con importantes realizaciones Estación Plus Crespo Entre Ríos 18 de diciembre de 2025 Aldea María Luisa volvió a ser noticia a lo largo de 2025 por la concreción e inauguración de diversas obras públicas. En el cierre del año, el Municipio mantiene un ritmo sostenido de trabajo con la construcción del Complejo Polideportivo, una de las iniciativas de mayor envergadura para la localidad.

Jorge Eugenio Hernández Estación Plus Crespo Necrológicas 18 de diciembre de 2025