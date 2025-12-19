Plus en Vivo

María Luisa Margarita Weglin

Falleció el 19 de diciembre, a la edad de 86 años. No habrá servicio velatorio; y sus restos serán inhumados el 19 de diciembre a las 16:00, en el cementerio de Crespo. Hogar de duelo: Tucuman 949 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

