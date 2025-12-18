Jorge Eugenio Hernández

Más visto hoy en Estación Plus

Mariana Ramona Winezar Estación Plus Crespo Necrológicas 15 de diciembre de 2025

Ordenanza sobre pirotecnia y cuáles son los locales habilitados en Crespo Estación Plus Crespo Crespo al día 16 de diciembre de 2025 Desde 2020, mediante la Ordenanza Nº 53/2020, se estableció que en el ámbito del radio municipal de la ciudad de Crespo queda prohibida la comercialización, distribución y el uso público o privado de artículos de pirotecnia sonora. ¿Cuáles son los locales habilitados?

Enriquecimiento ilícito: Fijan fecha de apertura de causa contra Urribarri y Cardona Herreros Policiales/Judiciales 16 de diciembre de 2025 La OGA notificó a las partes este martes la fijación de la fecha de audiencia de apertura de remisión a juicio del legajo que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros; y otros, por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito.