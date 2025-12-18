Jorge Eugenio Hernández

Jorge Eugenio HernándezNecrológicas18 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 17 de diciembre, a la edad de 57 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622, y serán inhumados el 18 de diciembre a las 11:00, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: López Jordán 434 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Ordenanza sobre pirotecnia y cuáles son los locales habilitados en Crespo
Desde 2020, mediante la Ordenanza Nº 53/2020, se estableció que en el ámbito del radio municipal de la ciudad de Crespo queda prohibida la comercialización, distribución y el uso público o privado de artículos de pirotecnia sonora. ¿Cuáles son los locales habilitados?
Una madre gastó en el casino más de $17 millones que eran para la fiesta de egresados de su hija y de todo el cursoPoliciales/Judiciales16 de diciembre de 2025
Romina E. habría reconocido su error en diálogo con los padres damnificados, pero todavía no se entregó a la Policía y es buscada intensamente
Enriquecimiento ilícito: Fijan fecha de apertura de causa contra Urribarri y Cardona HerrerosPoliciales/Judiciales16 de diciembre de 2025
La OGA notificó a las partes este martes la fijación de la fecha de audiencia de apertura de remisión a juicio del legajo que investiga al ex gobernador, Sergio Urribarri, el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros; y otros, por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito.
Vecino reclamó más medidores de agua y gestiones de concientización de uso racional ante Concejales
Fue recibido por ediles de ambos bloques. Expuso su preocupación por el derroche del recurso y sus diferencias para con el sistema de cobro.