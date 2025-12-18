Jorge Eugenio Hernández

Plus en Vivo

Falleció el 17 de diciembre, a la edad de 57 años. Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622, y serán inhumados el 18 de diciembre a las 11:00, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: López Jordán 434 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

