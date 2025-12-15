Mariana Ramona Winezar

Mariana Ramona WinezarNecrológicas15 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el día 15 diciembre a la edad de 61 años. Servicio sin velatorio, sus restos serán inhumados el 15 de diciembre a las 16:30 hs en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia del Rosario a las 16:00 hs.
Hogar de duelo: Estrada 816 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
