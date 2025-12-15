Plus en Vivo

Mariana Ramona Winezar

Necrológicas15 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el día 15 diciembre a la edad de 61 años. Servicio sin velatorio, sus restos serán inhumados el 15 de diciembre a las 16:30 hs en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia del Rosario a las 16:00 hs.
Hogar de duelo: Estrada 816 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo