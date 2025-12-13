Plus en Vivo

Chocó un comercio: el test de alcoholemia le dió 2.53

Ocurrió en pleno día. De milagro, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Policiales/Judiciales13 de diciembre de 2025
20251213_191600

En horas del mediodía de este sábado, alrededor de las 13:00 -prácticamente al cierre comercial-, la policía intervino en un siniestro vial, ocurrido en la intersección de calles Díaz Vélez y bulevar Yrigoyen, en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un automóvil Peugeot 208, de 31 años, perdió el control del rodado y terminó colisionando contra un local comercial ubicado en el lugar.

Se destacó a Estación Plus Crespo que afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, produciéndose únicamente daños materiales.

Agentes de Tránsito Municipal realizaron las actuaciones correspondientes, ya que al conductor se le practicó el test de alcoholemia, arrojando resultado positivo: 2,53 gramos de alcohol por litro de sangre.

Autoridades del orden público procedieron a la retención del vehículo involucrado.

