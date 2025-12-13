Regresaban a Libertador San Martín cuando sufrieron un grave accidente

Diamante: Irrumpió armado a la casa de su ex y fue detenido
Efectivos contuvieron a la amenazada, una hija mayor y una pequeña que se encontraba en la morada, al momento del amedrentamiento.
El impacto entre un camión vialense y una camioneta, derivó en la hospitalización de un conductor.Policiales/Judiciales13 de diciembre de 2025
Pasadas las 9:00 de este sábado, se produjo un grave choque en la Ruta Nacional Nº 174, a la altura del Km. 34, haciéndose presente en auxilio el personal del Puesto Caminero Victoria.
Por razones que se tratan de establecer, chocaron una pick up Volkswagen Amarok, en la que viajaban un hombre y una mujer, quienes regresaban desde Córdoba con destino a Libertador San Martín; y un camión Scania 111, al mando de un hombre de Viale, que circulaba en sentido contrario, ya que se dirigía a Puerto San Martin.
A raíz del impacto, resultó con posibles lesiones graves el conductor de la camioneta, que fue trasladado hacia el Hospital Salaverry de la ciudad de Victoria, para su atención y realización de estudios complejos.
En primera instancia ingresó al hospital local "Francisco Castaldo", para luego ser derivada al hospital "San Martín" de Paraná, donde se aguarda su evolución.
Pese a los esfuerzos médicos, no superó las secuelas. Tenía 38 años y su acompañante está hospitalizada.
A la altura de una de las localidades de Paraná Campaña, despistó y tumbó un transporte de bobinas de papel.
La situación ocurrió en Strobel. El joven aprehendido deberá afrontar la imputación de Violación de Domicilio en Flagrancia.
Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2020. El abuelo amenazaba a una de las víctimas con que “se abuela se iba a morir” si contaba los abusos.
En estos lugares están los 16 radares o medidores de velocidad diseminados en la provincia.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor advierte por el incremento de estafas telefónicas y fraudes en redes sociales, y pide a la población extremar cuidados ante una logística delictiva cada vez más activa y sofisticada.
Un camión perteneciente a una empresa de Crespo y un utilitario de propiedad particular, impactaron en el enlace fluvial que une Paraná y Santa Fe.