Regresaban a Libertador San Martín cuando sufrieron un grave accidente

El impacto entre un camión vialense y una camioneta, derivó en la hospitalización de un conductor.

Policiales/Judiciales13 de diciembre de 2025
accidente

Pasadas las 9:00 de este sábado, se produjo un grave choque en la Ruta Nacional Nº 174, a la altura del Km. 34, haciéndose presente en auxilio el personal del Puesto Caminero Victoria.

Por razones que se tratan de establecer, chocaron una pick up Volkswagen Amarok, en la que viajaban un hombre y una mujer, quienes regresaban desde Córdoba con destino a Libertador San Martín; y un camión Scania 111, al mando de un hombre de Viale, que circulaba en sentido contrario, ya que se dirigía a Puerto San Martin.

A raíz del impacto, resultó con posibles lesiones graves el conductor de la camioneta, que fue trasladado hacia el Hospital Salaverry de la ciudad de Victoria, para su atención y realización de estudios complejos.

