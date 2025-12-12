Plus en Vivo

Se encontró con un delincuente y lo retuvo hasta entregarlo a la Policía

La situación ocurrió en Strobel. El joven aprehendido deberá afrontar la imputación de Violación de Domicilio en Flagrancia.

Policiales/Judiciales12 de diciembre de 2025
En la madrugada de este viernes, personal de Comisaría Strobel, fue alertado de una urgencia en calle Uruguay y Perón, donde los propietarios de una vivienda sorprendieron en su interior a un joven desconocido por ellos. Advirtiendo que tenía intenciones de delinquir, lo mantuvieron reducido hasta la llegada de la unidad policial, que convocaron con premura.

La Policía realizó la detención y en conocimiento de los pormenores de la situación, puso en conocimiento del hecho a la Fiscalía de Diamante. Se confirmó a Estación Plus Crespo que la autoridad judicial ordenó el traslado del sujeto hacia la Alcaidía Policial, tratándose de un joven de 23 años, vecino de la zona.

