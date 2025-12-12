Se encontró con un delincuente y lo retuvo hasta entregarlo a la Policía

Fue condenado por abusar a dos nietas y a la hija de su mujerPoliciales/Judiciales12 de diciembre de 2025
Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2020. El abuelo amenazaba a una de las víctimas con que “se abuela se iba a morir” si contaba los abusos.
La situación ocurrió en Strobel. El joven aprehendido deberá afrontar la imputación de Violación de Domicilio en Flagrancia.Policiales/Judiciales12 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
En la madrugada de este viernes, personal de Comisaría Strobel, fue alertado de una urgencia en calle Uruguay y Perón, donde los propietarios de una vivienda sorprendieron en su interior a un joven desconocido por ellos. Advirtiendo que tenía intenciones de delinquir, lo mantuvieron reducido hasta la llegada de la unidad policial, que convocaron con premura.
La Policía realizó la detención y en conocimiento de los pormenores de la situación, puso en conocimiento del hecho a la Fiscalía de Diamante. Se confirmó a Estación Plus Crespo que la autoridad judicial ordenó el traslado del sujeto hacia la Alcaidía Policial, tratándose de un joven de 23 años, vecino de la zona.
Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2020. El abuelo amenazaba a una de las víctimas con que “se abuela se iba a morir” si contaba los abusos.
Los procedimientos se hicieron en Paraná, Diamante, Nogoyá. Hubo más de 500 policías realizando las tareas ordenadas por el juez Federal Leandro Ríos.
Un utilitario que trasladaba paquetería impactó contra las vallas de contención en el kilómetro 136 de la Ruta 18. El conductor sufrió lesiones y fue asistido en el Hospital Santa Rosa, informaron fuentes policiales.
Los investigadores accedieron a los resúmenes bancarios, donde detectaron movimientos irregulares acumulados a lo largo de una década.
Había salido hace unos meses de prisión carcelaria. La División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró sorprenderlo y capturarlo, con evidencias que potencialmente lo comprometen.
Fuentes policiales comunicaron que un hombre de 47 años y su hijo de 16 años fueron atacados por un vecino que llegó hasta el domicilio para cobrar una deuda. Al negarse a pagar, el agresor desenfundó un machete y un cuchillo para atacarlos.
Los investigadores accedieron a los resúmenes bancarios, donde detectaron movimientos irregulares acumulados a lo largo de una década.
Un utilitario que trasladaba paquetería impactó contra las vallas de contención en el kilómetro 136 de la Ruta 18. El conductor sufrió lesiones y fue asistido en el Hospital Santa Rosa, informaron fuentes policiales.
La directora de Desarrollo Humano detalló las múltiples afectaciones que sufre una parte de la población ante los estallidos de la cohetería. "Instamos a buscar otra forma de festejar, donde el centro de la celebración no sea la pirotecnia sonora", reflexionó.
En estos lugares están los 16 radares o medidores de velocidad diseminados en la provincia.
El gobernador Frigerio le tomará juramento este viernes 12 de diciembre. Carlos Cuenca asumirá como nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE).