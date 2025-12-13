Diamante: Irrumpió armado a la casa de su ex y fue detenido

Regresaban a Libertador San Martín cuando sufrieron un grave accidentePoliciales/Judiciales13 de diciembre de 2025
El impacto entre un camión vialense y una camioneta, derivó en la hospitalización de un conductor.
Efectivos contuvieron a la amenazada, una hija mayor y una pequeña que se encontraba en la morada, al momento del amedrentamiento.Policiales/Judiciales13 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
En la tarde del viernes, personal del Comando Radioeléctrico de Diamante, fue alertado sobre una situación violenta en una vivienda de calles Etchevehere y Chacabuco, de la Ciudad Blanca.
Llegaron efectivos con prontitud al lugar y según se confirmó a Estación Plus Crespo, un hombre armado con una escopeta, se encontraba en esa propiedad, protagonizando un altercado con su ex pareja y una hija mayor de edad. Cabe resaltar, que tenía vigentes medidas judiciales restrictivas, en el marco de una causa de violencia de género.
Inmediatamente los agentes redujeron al hombre -de 54 años-, quien ante la llegada policial pretendió ocultar el arma, siendo una escopeta calibre .16 y contaba con cartuchería.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se ordenó la inmediata detención del agresor y traslado hacia la Alcaidía Policial, acusado de los delitos de Desobediencia Judicial y Amenazas Calificadas con uso de Arma de fuego.
En primera instancia ingresó al hospital local "Francisco Castaldo", para luego ser derivada al hospital "San Martín" de Paraná, donde se aguarda su evolución.
Pese a los esfuerzos médicos, no superó las secuelas. Tenía 38 años y su acompañante está hospitalizada.
A la altura de una de las localidades de Paraná Campaña, despistó y tumbó un transporte de bobinas de papel.
La situación ocurrió en Strobel. El joven aprehendido deberá afrontar la imputación de Violación de Domicilio en Flagrancia.
Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2020. El abuelo amenazaba a una de las víctimas con que “se abuela se iba a morir” si contaba los abusos.
En estos lugares están los 16 radares o medidores de velocidad diseminados en la provincia.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor advierte por el incremento de estafas telefónicas y fraudes en redes sociales, y pide a la población extremar cuidados ante una logística delictiva cada vez más activa y sofisticada.
Un camión perteneciente a una empresa de Crespo y un utilitario de propiedad particular, impactaron en el enlace fluvial que une Paraná y Santa Fe.