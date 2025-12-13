Diamante: Irrumpió armado a la casa de su ex y fue detenido

En la tarde del viernes, personal del Comando Radioeléctrico de Diamante, fue alertado sobre una situación violenta en una vivienda de calles Etchevehere y Chacabuco, de la Ciudad Blanca.

Llegaron efectivos con prontitud al lugar y según se confirmó a Estación Plus Crespo, un hombre armado con una escopeta, se encontraba en esa propiedad, protagonizando un altercado con su ex pareja y una hija mayor de edad. Cabe resaltar, que tenía vigentes medidas judiciales restrictivas, en el marco de una causa de violencia de género.



Inmediatamente los agentes redujeron al hombre -de 54 años-, quien ante la llegada policial pretendió ocultar el arma, siendo una escopeta calibre .16 y contaba con cartuchería.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se ordenó la inmediata detención del agresor y traslado hacia la Alcaidía Policial, acusado de los delitos de Desobediencia Judicial y Amenazas Calificadas con uso de Arma de fuego.