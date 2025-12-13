Plus en Vivo

Motociclista falleció tras un despiste

Pese a los esfuerzos médicos, no superó las secuelas. Tenía 38 años y su acompañante está hospitalizada.

Policiales/Judiciales13 de diciembre de 2025
En la madrugada de este sábado, alrededor de las 5:15, se registró un accidente fatal en la intersección de Salvador Macia y Av. Ramírez, de Paraná.

Fue protagonizado por una moto Mondial HD 250 cc, conducida por un ciudadano de 38 años, se confirmó a Estación Plus Crespo. Habría perdido el control de la unidad, en ocasión que se desplazaba con una mujer de acompañante.

Se solicitó la presencia de emergencias médicas, llegando dos ambulancias al lugar. Ambos fueron trasladados al Hospital San Martín, donde el conductor fue diagnosticado con lesiones graves y, lamentablemente, falleció poco después.

El fiscal de turno fue notificado de la situación, por lo que dispuso las actuaciones y pericias necesarias, incluyendo la intervención de Accidentología Vial.

