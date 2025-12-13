Motociclista falleció tras un despiste

Investigan cómo una mariagrandense sufrió una lesión de arma de fuego
En primera instancia ingresó al hospital local "Francisco Castaldo", para luego ser derivada al hospital "San Martín" de Paraná, donde se aguarda su evolución.
Pese a los esfuerzos médicos, no superó las secuelas. Tenía 38 años y su acompañante está hospitalizada.Policiales/Judiciales13 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
En la madrugada de este sábado, alrededor de las 5:15, se registró un accidente fatal en la intersección de Salvador Macia y Av. Ramírez, de Paraná.
Fue protagonizado por una moto Mondial HD 250 cc, conducida por un ciudadano de 38 años, se confirmó a Estación Plus Crespo. Habría perdido el control de la unidad, en ocasión que se desplazaba con una mujer de acompañante.
Se solicitó la presencia de emergencias médicas, llegando dos ambulancias al lugar. Ambos fueron trasladados al Hospital San Martín, donde el conductor fue diagnosticado con lesiones graves y, lamentablemente, falleció poco después.
El fiscal de turno fue notificado de la situación, por lo que dispuso las actuaciones y pericias necesarias, incluyendo la intervención de Accidentología Vial.
En primera instancia ingresó al hospital local "Francisco Castaldo", para luego ser derivada al hospital "San Martín" de Paraná, donde se aguarda su evolución.
A la altura de una de las localidades de Paraná Campaña, despistó y tumbó un transporte de bobinas de papel.
La situación ocurrió en Strobel. El joven aprehendido deberá afrontar la imputación de Violación de Domicilio en Flagrancia.
Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2020. El abuelo amenazaba a una de las víctimas con que “se abuela se iba a morir” si contaba los abusos.
Los procedimientos se hicieron en Paraná, Diamante, Nogoyá. Hubo más de 500 policías realizando las tareas ordenadas por el juez Federal Leandro Ríos.
Un utilitario que trasladaba paquetería impactó contra las vallas de contención en el kilómetro 136 de la Ruta 18. El conductor sufrió lesiones y fue asistido en el Hospital Santa Rosa, informaron fuentes policiales.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor advierte por el incremento de estafas telefónicas y fraudes en redes sociales, y pide a la población extremar cuidados ante una logística delictiva cada vez más activa y sofisticada.
Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2020. El abuelo amenazaba a una de las víctimas con que “se abuela se iba a morir” si contaba los abusos.
La ACTC confirmó el calendario completo de la próxima temporada del Turismo Carretera, que será presentado oficialmente en los próximos días.
A la altura de una de las localidades de Paraná Campaña, despistó y tumbó un transporte de bobinas de papel.
Un camión perteneciente a una empresa de Crespo y un utilitario de propiedad particular, impactaron en el enlace fluvial que une Paraná y Santa Fe.