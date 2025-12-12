La ACTC confirmó el calendario completo del TC 2026

La ACTC ya definió el calendario para la próxima temporada del Turismo Carretera, con todas sus fechas confirmadas, y será presentado oficialmente en los próximos días. Tal como se había adelantado, el torneo comenzará el 14 y 15 de febrero en el autódromo de El Calafate.

El cierre de la temporada está pautado para el 5 y 6 de diciembre, aunque la sede aún está por definirse. Según fuentes de la dirigencia, la intención es repetir un itinerario similar al de 2025, aunque con algunas variantes.

El Turismo Carretera ya tiene definido su calendario 2026

Las tres primeras fechas de la temporada serán una réplica de las de 2024. Después del arranque en El Calafate el 15 de febrero, el TC viajará a Viedma, un circuito tradicional para el inicio de la categoría. La segunda fecha en Viedma se disputará el fin de semana del 7 y 8 de marzo. La tercera cita será en Centenario, Neuquén, el 28 y 29 de marzo, un lugar que ya se ha consolidado como fijo en los comienzos de los torneos. El Oscar Cabalén de Córdoba, que regresó al calendario de la categoría este año, será la cuarta fecha del itinerario 2026.

Hasta el momento, estos son los escenarios confirmados, mientras la ACTC sigue negociando con los organizadores. Sin embargo, ya hay algunas certezas. Uno de los aspectos definidos es que el Autódromo de Buenos Aires no estará presente en el calendario de ninguna categoría de la ACTC, tal como lo anunció Hugo Mazzacane, presidente de la entidad. El Coliseo porteño estará en obras durante gran parte del año.

En otra novedad, regresa Rafaela, una plaza histórica que estuvo ausente en 2025. Ya comenzaron las obras solicitadas para que la sede esté lista dentro de los plazos establecidos. Aunque el calendario ya está cerrado en cuanto a las fechas, las sedes presentan un panorama mixto. Algunos autódromos son fijos, mientras que otros dependen de la finalización de obras de infraestructura. Según lo confirmado por Mazzacane, San Luis será el encargado de abrir la Copa de Oro por quinto año consecutivo, consolidándose como el punto de partida para la definición del título.

Otras plazas que ya manifestaron su intención de continuar y que cuentan con el visto bueno de la categoría son Termas de Río Hondo, Posadas, Concepción del Uruguay y San Luis, aunque aún se deben avanzar en las negociaciones para concretar algunos acuerdos. Además, hay grandes posibilidades de que el TC comparta escenario nuevamente con el Turismo Nacional, lo que podría generar un espectáculo conjunto que atraiga una gran cantidad de público. Este evento conjunto podría tener lugar en agosto, al igual que en temporadas anteriores. También se espera que el Turismo Carretera se presente junto al Turismo Carretera 2000 en un par de oportunidades a lo largo del año.

En cuanto al arranque de las categorías de la ACTC en 2026, el calendario comenzará el 25 de enero con las fechas del TC Mouras y TC Pista Mouras, seguidas por el Turismo Carretera 2000 y Turismo Pista. El Turismo Nacional arrancará el 8 de febrero, y el TC Pick Up lo hará el 22 de febrero. El calendario de TC para 2026 comenzará el 15 de febrero en El Calafate, seguido por Viedma el 8 de marzo, Neuquén el 29 de marzo, y Córdoba el 19 de abril. Las fechas de mayo, junio, y julio aún están sin definir, al igual que la sede final para el cierre de la temporada, que se celebrará el 6 de diciembre.

Este calendario definitivo para 2026 promete ser una temporada emocionante, con algunas sorpresas y el regreso de tradicionales autódromos que no estaban presentes en años anteriores.