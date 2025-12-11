Plus en Vivo

Leticia Zapata continuará al frente del Consejo Provincial del Deporte (COPRODE)

El gobierno de Entre Ríos formalizó la nueva integración del Consejo Provincial del Deporte para el período 2025-2027. La crespense Leticia Zapata continuará al frente del consejo provincial.

Deportes11 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Se incorporó a representantes de ministerios, municipios, federaciones deportivas y clubes de toda la provincia. 

En representación del Ministerio de Salud fue designado el secretario de Salud, Daniel Valentinuz. Por el Consejo General de Educación asumirá la directora de Educación Física, María Belén Nesa, mientras que por la Secretaría de Deportes lo hará el secretario de Deportes, Sebastián Uranga.

Las federaciones deportivas de la provincia definieron a sus representantes titulares, que fueron designados por decreto del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Los consejeros serán: Fabián Medina (Federación Entrerriana de Softbol), Jorge Torres (Federación Entrerriana de Voleibol), Antonio Suárez (Federación Entrerriana de Karate Do y Kobudo), Ángel Omar Bianchi (Federación Entrerriana de Patín), Luis Carlos Díaz (Federación Entrerriana de Natación), Hugo Cabrera (Federación Entrerriana de Canotaje), Cristian Ullian (Federación Atlética de Entre Ríos) y Héctor Pedro Miguel David (Federación Entrerriana de Ciclismo).

También fueron designados los representantes titulares de los clubes de cada región deportiva. Para el área Paraná–La Paz fue nombrada Leticia Maricel Zapata; para Feliciano–Federación, Jonatan Nahuel Rasquetti; para Concordia–Federal, María Natacha Braga; para Villaguay–Colón, Jorge Fulgencio Stieben; para Uruguay–Tala, Jorge Roberto Ibáñez; para Gualeguaychú–Islas, Alejandro Agustín Ferrer; para Victoria–Gualeguay, Sofía de Luca Bustos; y para Nogoyá–Diamante, Daiana Mantovani.

Asimismo, se confirmaron las representaciones titulares de los municipios para cada una de estas regiones. En Paraná–La Paz asumirá Juan Manuel Arbitelli; en Feliciano–Federación, Estela María Antonia Zaragoza; en Concordia–Federal, Ivana Edith Pérez; en Villaguay–Colón, Jesica Daiana Britos; en Uruguay–Tala, José Eduardo Lauritto; en Gualeguaychú–Islas, Guillermo Luis Alem; en Victoria–Gualeguay, Enzo Leopoldo Ramón Zamora; y en Nogoyá–Diamante, Juan Pablo Leonetti.

Las autoridades recordaron que todas las funciones desempeñadas en el Consejo Provincial del Deporte son ad honorem y que las representaciones oficiales, tanto de los organismos públicos como de los municipios, tienen carácter institucional y no personal.

Finalmente, se aprobó la renovación del Comité Ejecutivo del Consejo Provincial del Deporte, definida según su reglamento interno. La conducción quedará integrada por Leticia Maricel Zapata como presidenta, Juan Pablo Leonetti como secretario, Fabián Medina como tesorero, Cristian Ullian como vocal titular y Daiana Mantovani como vocal suplente.

