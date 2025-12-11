Plus en Vivo

Paraná Campaña: Unión en Sub 11 y Cultural en Sub 13 fueron campeones

Los dos planteles crespenses se consagraron en el torneo clausura organizado por la liga de Fútbol Chacarero.

Deportes11 de diciembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Sub 13 Cultural Blanco 2025_12
ADYC Sub 13

Durante el último fin de semana, se desarrollaron los encuentros definitorios del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Unión y Cultural fueron campeones en Sub 11 y Sub 13, respectivamente. 

El elenco de Unión Blanco había vencido en el encuentro de ida a Deportivo Bovril por 2-0 y el pasado viernes 5 obtuvo el título al golear de local 4-0 con los dobletes de Benjamín Zapata y Felipe Prediger. 

Sub 11 Union Blanco 2025_12
Union Sub 11

Por su parte, el plantel de Cultural Blanco venció como visitante Arsenal Blanco por 1-0 y como local completó la faena goleando 3-0 el pasado sábado 6. Los goles fueron obra de Jonathan Mazzoni, Ignacio Pereyra e Ian Prediger. 

Por otra parte, el campeón de la categoría Sub 15 fue Viale FBC, que venció por la mínima diferencia tanto de local como de visitante a Independiente FBC de Hernandarias.

