Homenaje a Adolfo Decoud: El edificio del campo de deportes Yapeyú lleva su nombre

Emma Schmidt y la Primera de Unión, entre los destacados del deporte en Crespo
En el marco de la premiación de la Fiesta Anual del Deporte 2025 de Crespo, se realizó un homenaje a Adolfo Decoud, quien dejó una huella imborrable en la historia del deporte local.Deportes10 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Mediante Ordenanza 86/2025 el edificio ubicado en el Campo Municipal de Deportes Yapeyú, que abarca el alojamiento, gimnasio y espacio saludable, llevará el nombre del recordado entrenador de atletismo en gratitud para quien hizo del deporte un puente para la inclusión, el compañerismo y el crecimiento personal.
En la ocasión se procedió a la lectura de una carta enviada por el profesor Pablo Piloni. Además, hubo palabras alusivas a cargo del profesor y concejal Aníbal Lanz.
Del descubrimiento de placa participaron: Marcelo Cerutti (intendente), Jacinta Eberle (viceintendente), Darío Schneider (diputado Nacional), Glenda Kihn y Aníbal Lanz (concejales), Francisco Morales (subdirector de Deportes), Nicolás Bernat (coordinador de Escuelas Municipales) y Silvia Decoud.
Además, en el ingreso al edificio se exhibieron imágenes y recuerdos de la vida de Adolfo Decoud.
