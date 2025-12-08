Racing eliminó a Boca y es finalista

Racing se metió en la final del Torneo Clausura, a la espera del ganador del clásico platense. Hasta ahí, la transcripción lineal de lo que pasó en la semifinal que traía una tendencia más favorable al Xeneize y que para la visita era otro capítulo de ir por la épica.

El contraste del final, con la gente de Boca resignada pero reconociendo el buen bimestre que el equipo le hizo vivir y los de Costas reunidos en su campo festejando, fue la imagen de que ya no había más por ver, ni un gramo de fuerza después de 90 minutos jugados más con nervios que con fútbol, aunque sí con algo más de inteligencia en la Academia, para la que ya quedan pocos argumentos para negar que es el mejor equipo argentino del momento.

Racing festeja la clasificación (Fotos Emmanuel Fernández).

Mucho antes, el partido en había arrancado en un clima de final y con nervios de final. Por lo que lucharon y se maniataron en los primeros minutos, pareció que ese sería el aspecto del clásico, aunque muy pronto quedó en evidencia que no, que poco se parecieron ambos a sus mejores versiones, consignó Olé Deportivo.

Así, lo que salió en la primera parte fue más un trámite de dos a medir intenciones (con Boca y una tenencia sin peligro y Racing más dedicado a cortar) que uno en el que la audacia provocara aunque sea algo de emoción. Como dato de lo que tardaron en calentar motores -o hasta que decidieron que algo debía pasar entre tanta nada- el primer córner llegó a los 60 minutos de juego. Y fue un centro de Paredes que casi genera la roja a Barinaga por tener que bajar a Vergara cuando se iba solo de contra.

Para esa altura, ya los de Costas habían cambiado su estrategia, y esperaban más adelante para lastimar por las bandas cuando recuperaban la pelota, algo que no les costaba demasiado producto de la imprecisión de los volantes xeneizes, con Leandro Paredes a la cabeza. Claro que a ese fin también aportaban sus dos delanteros, inexpresivos, inofensivos y faltos de todo tipo de contacto con el partido, además de erráticos.

La noche teñida de Racing se sentía en el ambiente, y casi como un coro la gente de Boca sintió como un puñal cuando Úbeda mandó a la cancha el primer cambio de la noche, sacando al mejor de todos sus jugadores (el Changuito Zeballos) para poner a un Alan Velasco que para quienes no presencian los entrenamientos -el 99,5 por ciento de los presentes en el estadio- era una incógnita por su inactividad de más de dos meses, sumada a los malos registros que acumuló desde que se puso la azul y oro en enero.

Pero lo peor para Boca estaba por venir. No habían pasado ni cuatro minutos de esa decisión del banco cuando -otra vez de contra- una buena habilitación de Almendra encontró el hueco que hacía rato venían aprovechando Gabriel Rojas y Vergara y el lateral lanzó el centro perfecto para que Maravilla Martínez les gane por primera vez a la dura dupla central del local y se saque toda la mufa junta de 10 partidos sin hacer goles para poner arriba a la Academia.

El festejo de Maravilla Martínez.

Y dejar expuestas las impotencias de Boca, que jugó los últimos 15 minutos sabiendo que no tenía cómo empardar la cuestión. Tan consciente era Boca en todo su conjunto que desde el banco de suplentes llegó la señal más clara de lo poco por hacer: con cuatro cambios y dos ventanas a disposición, sólo hicieron entrar a Rodrigo Battaglia para que intente cabecear un tiro libre frontal en tiempo de descuento.