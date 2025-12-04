Reconocerán en La Paz a los ex atletas Antonio Silio, José María Villagra y Víctor López

Hockey sobre Patines: Las Gacelas campeonas
El plantel del Club Atlético Sarmiento derrotó en la final a Sociedad Unión Árabe y se quedó con el título del Torneo Clausura.
Este viernes 5 de diciembre, en el marco de la tradicional maratón nocturna de fin de año en La Paz, se realizará un homenaje a tres figuras destacadas del atletismo argentino: Antonio Silio, Víctor López y José María Villagra.Deportes04 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
La distinción tendrá lugar durante el desarrollo de la competencia, que nuevamente convocará a corredores de distintos puntos de la región.
Los atletas homenajeados vienen de recibir un reconocimiento el pasado fin de semana en Buenos Aires, otorgado por la Agrupación Atlética Los Ñandúes. Allí participaron de una reunión con jóvenes deportistas, en la cual brindaron una charla motivacional sobre sus experiencias en el alto rendimiento, seguido de un almuerzo y un acto de distinción.
La ciudad de La Paz se prepara así para sumar un nuevo capítulo a su tradicional evento deportivo, poniendo en valor la trayectoria de referentes que marcaron una época en el atletismo nacional.
El plantel del Club Atlético Sarmiento derrotó en la final a Sociedad Unión Árabe y se quedó con el título del Torneo Clausura.
En condición de local, el Verde cayó nuevamente ante Recreativo y quedó eliminado del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense.
A partir de esta edición habrá 48 selecciones en vez de 32, como ocurría desde Francia 1998.
Se disputaron los partidos de ida correspondientes a las finales de las categorías formativas y la primera división femenina.
Dos formaciones de la Escuela Municipal de Crespo están en la instancia decisiva del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.
Unión de Crespo se quedó con el título del Torneo de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF), tras derrotar a Estudiantes de Paraná. El básquet de Crespo logró de esta forma su primer titulo en competencias de la Asociación Paranaense.
Marcelo Cerutti mantuvo una reciente reunión con autoridades del IAPV, que llevaría a implementar una nueva modalidad en la ciudad, en respuesta a la demanda habitacional.
Un joven de 23 años se llevó un auto que estaba estacionado sin llave, pero lo atropelló contra un camión en la ruta y se fue de copas. La Policía lo encontró y quedó detenido.
El juez Pablo Zoff resolvió aplicar medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los activos de la familia Etchevehere.
Los automóviles estaban en garajes abiertos en Barrio del Lago. Un sujeto con antecedentes fue ligado a las actuaciones penales.