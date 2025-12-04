Plus en Vivo

Reconocerán en La Paz a los ex atletas Antonio Silio, José María Villagra y Víctor López

Este viernes 5 de diciembre, en el marco de la tradicional maratón nocturna de fin de año en La Paz, se realizará un homenaje a tres figuras destacadas del atletismo argentino: Antonio Silio, Víctor López y José María Villagra.

La distinción tendrá lugar durante el desarrollo de la competencia, que nuevamente convocará a corredores de distintos puntos de la región.

Los atletas homenajeados vienen de recibir un reconocimiento el pasado fin de semana en Buenos Aires, otorgado por la Agrupación Atlética Los Ñandúes. Allí participaron de una reunión con jóvenes deportistas, en la cual brindaron una charla motivacional sobre sus experiencias en el alto rendimiento, seguido de un almuerzo y un acto de distinción.

La ciudad de La Paz se prepara así para sumar un nuevo capítulo a su tradicional evento deportivo, poniendo en valor la trayectoria de referentes que marcaron una época en el atletismo nacional.

