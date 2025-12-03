Paraná Campaña: primer episodio de las finales sabatinas

Te puede interesar

Vóley: otras dos categorías crespenses finalistas Estación Plus Crespo Deportes 03 de diciembre de 2025 Dos formaciones de la Escuela Municipal de Crespo están en la instancia decisiva del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.

Unión de Crespo se consagró campeón del Torneo de la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 03 de diciembre de 2025 Unión de Crespo se quedó con el título del Torneo de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF), tras derrotar a Estudiantes de Paraná. El básquet de Crespo logró de esta forma su primer titulo en competencias de la Asociación Paranaense.

Paraná Campaña: Cultural fue campeón en Sub 20 Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 02 de diciembre de 2025 El elenco crespense igualó sin goles ante Arsenal en Viale y se consagró tras el 2-1 obtenido en el partido de ida.

Atletismo: Marcelo Past obtuvo dos podios en el Sudamericano Máster Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 01 de diciembre de 2025 El atleta crespense, culminó 2° y 3° en Lanzamiento de Martelete y Lanzamiento de Martillo, respectivamente.