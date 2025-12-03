Plus en Vivo

Paraná Campaña: primer episodio de las finales sabatinas

Se disputaron los partidos de ida correspondientes a las finales de las categorías formativas y la primera división femenina.

Deportes03 de diciembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Sub 13 Cultural 2025_12

Durante el pasado sábado 29 de noviembre, se disputaron los encuentros de ida correspondientes a las finales del Torneo Clausura, organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías formativas masculinas y la primera división femenina. El próximo fin de semana se disputarán las revanchas invirtiendo las localías. 

Sub 11
Dep. Bovril 0-2 Unión Blanco (Estadio “Antonio Boleas”).

Sub 13
Arsenal Blanco 0-1 Cultural Blanco (Estadio “5 de Octubre”). 

Sub 15
Viale FBC 1-0 Independiente FBC (Estadio “Leandro Cecotti”). 

Primera División Femenina
Litoral 2-0 Dep. Tuyango (Estadio “Beto Maín”)

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo