Escuela Municipal de Crespo campeona en primera varones en Paraná Campaña

El domingo 30 de noviembre se jugaron los partidos decisivos en la ciudad de Viale. En semifinales, los crespenses superaron a Alumni de Paraná por 2 a 1. Mientras que, en el cotejo decisivo dieron cuenta de los locales por 2 a 1.

Cerrando así una temporada increíble, con mucho trabajo, entrega y corazón, mostrando juego, carácter y una mentalidad de equipo que lo marcó a fuego durante todo el año para construir la vuelta olímpica y el grito sagrado de ¡Campeón!

En los juegos decisivos del domingo, la EMC estuvo representada por: Juan Carrasco, César Schaab, Ariel Martínez, Alejo Britos, Germán Britos, Nicolás Britos, Brian Mantovani, Eric Engel, Joaquín Reula y Ezequiel Elsezer. DT: Matías Garay.

SUB 12 AVANZADO

En un partido muy parejo y emotivo, la categoría Sub 12 avanzado perdió ante Rowing de Paraná por 3 a 2. Fue el viernes 28 de noviembre, en el marco de las semifinales de la Copa de Plata del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.

El equipo de la EMC estuvo integrado por: Sofía Figueroa Díaz, Sofía Randisi, Virginia Martínez Dome, Paulina Busson, Helena Regner, Valentina Prediger, Alma Wolk, Luana Serfas, Alfonsina Maneiro, Alfonsina Apelhans y Delfina Bernhardt. DT: Karen Torres.

SUB 18

La Escuela Municipal de Crespo recibirá a Paraná Rowing Club azul, en categoría Sub 18 femenina. El encuentro se programó para este lunes 1º de diciembre, desde las 21:45, en el Salón Polifuncional ‘Daniel Trembecki’ del Club Atlético Sarmiento. Es en el marco de la semifinal de la Copa de Oro, del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.