Copa Entre Ríos: Crespo tendrá a sus tres representantes en competencia

El certamen provincial, que comenzará en el mes de diciembre, contará con la presencia de Cultural, Sarmiento y Unión.

Deportes28 de noviembre de 2025
Sarmiento Union 2025

La Copa Entre Ríos 2025/2026 tiene como fecha estipulada de comienzo, el 14 de diciembre y la fecha límite para anotar a los equipos es este viernes 28 de noviembre. 

En las últimas horas, el Club Atlético Unión de Crespo confirmó su participación en el certamen provincial, sumándose así a la Asociación Deportiva y Cultural y el Club Atlético Sarmiento, que ya habían confirmado su plaza en el torneo.

Además de los tres equipos de la Capital Nacional de la Avicultura, la Liga de Fútbol de Paraná Campaña contará con la representación de Arsenal de Viale, quien también ha confirmado su presencia. 

En las próximas semanas, se dará a conocer la conformación de los grupos y la programación de los partidos.

