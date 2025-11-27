Torneo Clausura: cronograma y horarios confirmados para los cuartos de final

´Chiqui´ Tapia aseguró que le quedan “muchos años más” como presidente de AFADeportes27 de noviembre de 2025
En medio de las críticas a su gestión, el mandatario del fútbol argentino adelantó que seguirá al frente del ente.
La actividad comenzará el sábado, con el partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata.Deportes27 de noviembre de 2025
a Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma y los horarios para los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura.
El primer semifinalista se conocerá el sábado por la noche, luego del partido en el que Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Estudiantes de La Plata a partir de las 21:30.
Central Córdoba viene de ganarle en un partido cargado de polémicas a San Lorenzo por 2-1, mientras que Estudiantes dio el golpe para ganarle como visitante por 1-0 a Rosario Central, pocos días después de que el “Canalla” fuera designado por la AFA como Campeón de Liga 2025, un torneo que se inventó de la noche a la mañana.
El domingo será el turno de dos de los grandes candidatos al título, como lo son Boca y Argentinos Juniors.
El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, está programado para las 18:30.
Boca accedió a esta instancia después del cómodo triunfo por 2-0 frente a Talleres de Córdoba. Argentinos Juniors, por su parte, derrotó como visitante a Vélez.
Los últimos partidos correspondientes a los cuartos de final se disputarán el lunes. En el primero de ellos, Barracas Central recibirá a las 17 a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Más tarde, a las 21:30, Racing, que le ganó de manera agónica por 3-2 a River gracias al gol del uruguayo Gastón Martirena en el último minuto, se enfrentará con Tigre, quien venció este miércoles a Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, por 1-0 con gol de David Romero.
Por haber finalizado más alto en la clasificación, la ‘Academia’ hará de local ante el ‘Matador’ en el Cilindro de Avellaneda.vrcTcQ
AgenciaNA
En medio de las críticas a su gestión, el mandatario del fútbol argentino adelantó que seguirá al frente del ente.
En el estadio “Marcelo García” de la ciudad de Pocito, provincia de San Juan, se desarrolló el torneo ganado por el Club Atlético Sarmiento de Crespo.
Quedó en el poderoso bombo 1 y evita a las potencias en la fase inicial. El 5 de diciembre, en Washington, se definirá qué rivales tendrá en su camino hacia la defensa del título.
El fútbol chacarero, ya conoce a los equipos que definirán los títulos en las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 Masculinas y Primera División Femenina.
El elenco conducido por Marco Percara, derrotó a Talleres en el tercer partido de semifinales por 47-43 y será rival de Estudiantes en la serie final.
Además de las autoridades, el Tribunal de Disciplina mencionó a doce futbolistas del "Pincha" que están expuestos a posibles sanciones.
El Centro Comercial sostiene que la apertura del nuevo local debería encuadrarse en la Ley 9393 y adelantó que podría pedir la revisión del procedimiento que autorizó la habilitación municipal. Señalaron que, de no aplicarse la normativa vigente, se pondría en riesgo la competitividad del comercio local.
El Ejecutivo definió cuándo se hará efectivo y a quiénes alcanza el monto extra, con motivo de las fiestas 2025.
La comunidad de Crespo atraviesa horas de hondo pesar tras conocerse el fallecimiento de Armando Reisenauer, vecino entrañable y figura emblemática del barrio San José. Tenía 76 años y su partida deja un vacío difícil de dimensionar para quienes lo conocieron y compartieron con él décadas de vida comunitaria.
En dos casos, son tramos que dejarán de ser doble mano; mientras que en otro, se volverá al anterior criterio de doble circulación.