Básquet femenino: Unión es finalista

Durante el domingo 23 de noviembre, se disputó el tercer encuentro de semifinales entre Unión y Talleres, correspondiente al Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino. El conjunto “Cervecero” se quedó con el triunfo por 47-43 y será rival de Estudiantes en la serie final al mejor de tres partidos. El primer encuentro será en Crespo, mientras que la revancha será en la capital provincial.

En el primer cuarto, Talleres comenzó mejor plantado en el partido y se quedó con ese parcial por 12-9, pero Unión sacó a relucir su mejor básquet y metió un parcial de 17-0 para rápidamente dar vuelta el resultado. Talleres sumó seis puntos sobre el final y se fueron al descanso largo 25-18.

En el tercer segmento, Unión volvió a ser superior y aumentó la diferencia para llegar a la última parte con diez puntos de diferencia (37-27). Allí, Talleres recuperó el protagonismo y achicó seis puntos la diferencia, por lo que el conjunto local se quedó con el triunfo y la clasificación a la final.

Formaciones

Unión (47): Martina Folmer, María Celeste Álvarez (2), Lara Regner, Sofía Wolf (19), Juan Wagner, Maira Goette, Ariadna Soñéz (9), Carolina Lell (5), María Julieta Rodríguez (2), Antonella Frickel, Camila Wagner (2) y Pamela Retamar (8). DT: Marco Percara.