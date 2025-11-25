Básquet femenino: Unión es finalista

Paraná Campaña: finalistas confirmados en las categorías formativas y primera división femenina
El fútbol chacarero, ya conoce a los equipos que definirán los títulos en las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 Masculinas y Primera División Femenina.
El elenco conducido por Marco Percara, derrotó a Talleres en el tercer partido de semifinales por 47-43 y será rival de Estudiantes en la serie final.Deportes25 de noviembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el domingo 23 de noviembre, se disputó el tercer encuentro de semifinales entre Unión y Talleres, correspondiente al Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol Femenino. El conjunto “Cervecero” se quedó con el triunfo por 47-43 y será rival de Estudiantes en la serie final al mejor de tres partidos. El primer encuentro será en Crespo, mientras que la revancha será en la capital provincial.
En el primer cuarto, Talleres comenzó mejor plantado en el partido y se quedó con ese parcial por 12-9, pero Unión sacó a relucir su mejor básquet y metió un parcial de 17-0 para rápidamente dar vuelta el resultado. Talleres sumó seis puntos sobre el final y se fueron al descanso largo 25-18.
En el tercer segmento, Unión volvió a ser superior y aumentó la diferencia para llegar a la última parte con diez puntos de diferencia (37-27). Allí, Talleres recuperó el protagonismo y achicó seis puntos la diferencia, por lo que el conjunto local se quedó con el triunfo y la clasificación a la final.
Unión (47): Martina Folmer, María Celeste Álvarez (2), Lara Regner, Sofía Wolf (19), Juan Wagner, Maira Goette, Ariadna Soñéz (9), Carolina Lell (5), María Julieta Rodríguez (2), Antonella Frickel, Camila Wagner (2) y Pamela Retamar (8). DT: Marco Percara.
Además de las autoridades, el Tribunal de Disciplina mencionó a doce futbolistas del "Pincha" que están expuestos a posibles sanciones.
Racing derrotó a River por 3 a 2 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.
Unión de Crespo logró reponerse rápidamente del desgaste de la final de Paraná Campaña y, menos de 24 horas después, obtuvo un triunfo fundamental en el Torneo Regional Federal Amateur.
El equipo U15 de Unión de Crespo se coronó campeón del Torneo Promocional de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino, tras imponerse en la final ante Atlético María Grande por 63 a 47.
La Asociación Deportiva y Cultural de Crespo obtuvo este domingo 23 de noviembre el título del Torneo Promocional – Clausura de la Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped, al vencer en la final a Atlético Hasenkamp.
El Centro Comercial sostiene que la apertura del nuevo local debería encuadrarse en la Ley 9393 y adelantó que podría pedir la revisión del procedimiento que autorizó la habilitación municipal. Señalaron que, de no aplicarse la normativa vigente, se pondría en riesgo la competitividad del comercio local.
Tan solo 10 cuadras separaban al damnificado de la autora del hecho. En pocas horas hubo allanamiento y aprehensión.
En la madrugada del domingo 23 de noviembre, numerosos fieles de Crespo participaron de una nueva edición de la Peregrinación del Agradecimiento hacia Boca del Tigre, una manifestación de fe que, según las apreciaciones de los organizadores, este año reunió a más personas que en la edición anterior.
Falleció tras una intervención policial. Se realizarán pruebas detalladas, mientras la Fiscalía delegó la investigación a una fuerza nacional, para garantizar imparcialidad.