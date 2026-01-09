Copa Entre Ríos: se juega la fecha 4

Este martes comienza “Verano vóley 2026”
La programación se llevará adelante los martes y jueves, quedando a consideración de la organización la posibilidad de agregar alguna jornada otro día en caso de ser necesario.
Durante este fin de semana comienza la segunda rueda de la fase de grupos, donde se invertirán las localías de la primera parte del certamen provincial.Deportes09 de enero de 2026Eric Engel | Estación Plus Crespo
Este sábado 10 y domingo 11 de enero, comienzan a disputarse las revanchas correspondientes a la fase de grupos de la Copa Entre Ríos. En estas últimas tres fechas, se invertirán las localías de los primeros tres episodios.
En el estadio “Mundialista 25 de Agosto”, el Club Atlético Unión recibirá a Peñarol, líder de la Zona 1, este sábado 10 a partir de las 20.30 hs. Por la misma zona, Arsenal de Viale visitará a Don Bosco en la capital provincial.
En lo referente a la Zona 2, el Club Atlético Sarmiento será visitante de Ferrocarril y Juventud Unidos de Enrique Carbó, este domingo 11 a partir de las 17 hs. El encuentro será en el estadio de Libertad de Gualeguay.
Por su parte, la Asociación Deportiva y Cultural jugará en condición de visitante en el estadio “12 de Octubre” frente a Defensores del Oeste de Basavilbaso, este domingo 11 a partir de las 20 hs. Partido correspondiente a la Zona 3.
Zona 1
Peñarol 9
Don Bosco 6
Arsenal 3
Unión 0
Zona 2
Newell’s de Victoria 7
Peñarol de Basavilbaso 7
Juventud y Ferrocarril Unidos 3
Sarmiento 0
Zona 3
Cultural 7
El Porvenir 6
La Academia 4
Defensores del Oeste 0
El Decano se recuperó con una clara victoria por 3 a 0 en Enrique Carbó, mientras que Cultural ratificó su gran momento al imponerse 5 a 2 en Basavilbaso, en una jornada positiva para los equipos de Crespo en una nueva fecha de los torneos zonales.
Unión de Crespo logró una victoria destacada este sábado 10 de enero, al imponerse 2 a 0 frente a Peñarol de Paraná, líder de la Zona 1, en el marco de la 4ª fecha de la Copa Entre Ríos.
La competencia es organizada por el Equipo Ciclistas Master – Calisa, entidad que desde hace más de una década trabaja de manera sostenida en la promoción del ciclismo y en la organización de pruebas de alto nivel deportivo. Ya tiene fecha de realización.
El entrerriano Jabes Saralegui era uno de los jugadores que debía presentarse en Boca el 2 de enero para iniciar la pretemporada, pero el Xeneize decidió cederlo nuevamente, teniendo en cuenta que no iba a ver minutos en Primera.
El crespense, mediocampista central, llegó libre de Patronato y jugó la última temporada para Gimnasia de Concepción del Uruguay.
Mientras la cantidad de víctimas fatales no desciende, el sistema de control en nuestra provincia mediante cinemómetros (fotomultas), sigue firme y en crecimiento. Recaudando.
El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, habló de la situación del organismo y respondió cuestionamientos de diversos prestadores que reclaman falta de pagos.
El Área de Prevención y Seguridad Urbana del municipio evaluó las estadísticas de siniestros, el comportamiento de los conductores y se dispone a aplicar los dispositivos.
"Se fusionan dos jardines, con un nuevo nombre, un nuevo guardapolvo para los niños", anticipó la directora de la Escuela 187, Gabriela Angelini, de cara a un febrero que los encontrará con significativos cambios.