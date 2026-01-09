Copa Entre Ríos: se juega la fecha 4

Este sábado 10 y domingo 11 de enero, comienzan a disputarse las revanchas correspondientes a la fase de grupos de la Copa Entre Ríos. En estas últimas tres fechas, se invertirán las localías de los primeros tres episodios.

En el estadio “Mundialista 25 de Agosto”, el Club Atlético Unión recibirá a Peñarol, líder de la Zona 1, este sábado 10 a partir de las 20.30 hs. Por la misma zona, Arsenal de Viale visitará a Don Bosco en la capital provincial.

En lo referente a la Zona 2, el Club Atlético Sarmiento será visitante de Ferrocarril y Juventud Unidos de Enrique Carbó, este domingo 11 a partir de las 17 hs. El encuentro será en el estadio de Libertad de Gualeguay.

Por su parte, la Asociación Deportiva y Cultural jugará en condición de visitante en el estadio “12 de Octubre” frente a Defensores del Oeste de Basavilbaso, este domingo 11 a partir de las 20 hs. Partido correspondiente a la Zona 3.

Posiciones

Zona 1

Peñarol 9

Don Bosco 6

Arsenal 3

Unión 0

Zona 2

Newell’s de Victoria 7

Peñarol de Basavilbaso 7

Juventud y Ferrocarril Unidos 3

Sarmiento 0

Zona 3

Cultural 7

El Porvenir 6

La Academia 4

Defensores del Oeste 0