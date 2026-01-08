Amenazó a su ex pareja, se atrincheró con un cuchillo y debió ser reducido con postas de goma

La venta de una lancha terminó tras las rejas y en el hospital
Agresión, accidente y fuga, antecedieron a un despliegue policial que dió con los acusados y los puso a disposición de la justicia.
Un hombre se atrincheró armado en una vivienda tras amenazar a su ex pareja. Intervino el Grupo Especial y fue reducido con municiones antitumulto.Policiales/Judiciales08 de enero de 2026
Un grave episodio de violencia de género se registró en un domicilio ubicado sobre calle C. Veiga, de la ciudad de Concordia, donde un hombre se atrincheró armado y debió ser reducido por personal policial del Grupo Especial.
Según se informó a Elonce, un hombre amenazó e intentó agredir a una mujer, quien sería su ex pareja, utilizando un destornillador. Tras ese accionar, el agresor se encerró dentro de la vivienda portando un cuchillo.
El sujeto se encontraba en un estado de alteración extrema, con indicios de estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes, lo que dificultó la intervención inicial del personal policial.
Ante la peligrosidad de la situación, se dio intervención al Grupo Especial, cuyos efectivos intentaron en primera instancia desarmar al sujeto mediante la utilización de gas lacrimógeno. Sin embargo, el procedimiento no resultó suficiente debido al alto nivel de agresividad del hombre.
Lejos de deponer su actitud, el agresor se abalanzó contra el personal policial, por lo que los efectivos debieron repeler la agresión mediante un disparo de escopeta con municiones antitumulto (postas de goma). Finalmente lograron desarmarlo y reducirlo, evitando consecuencias mayores.
Desde la fuerza se confirmó además que el hombre contaba con medidas de restricción vigentes respecto de la víctima.
El operativo fue realizado por la Policía Rural durante la madrugada de este domingo. Los implicados, oriundos de Rosario, transportaban carne y armas en un bote.
El siniestro vial ocurrió a la altura del ingreso a la Escuela Almafuerte. Una persona resultó lesionada y fue trasladada al Hospital San Martín tras ser asistida por personal de emergencias. Intervinieron Bomberos, Policía y el 911.
Un intento de homicidio se registró en la madrugada de este lunes en el camping de la Toma Vieja de Paraná. Un joven de 20 años apuñaló a su padre que quedó internado en el hospital San Martín.
Este domingo por la tarde, en un periodo menor a dos horas, se produjeron tres incidentes en la ruta nacional 14 Autovía del Mercosur, en cercanías de Gualeguaychú, con personas lesionadas.
Un menor y una jovencita fueron hospitalizados.
La sustracción de una tablet en Barrio Guadalupe disparó conjeturas inexactas. Comisaría Crespo aclaró las circunstancias.
Varias unidades no superaron el operativo de control. Motos y autos retenidos, no pueden ser retirados mínimo hasta casi fin de mes.