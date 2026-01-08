Amenazó a su ex pareja, se atrincheró con un cuchillo y debió ser reducido con postas de goma

Un grave episodio de violencia de género se registró en un domicilio ubicado sobre calle C. Veiga, de la ciudad de Concordia, donde un hombre se atrincheró armado y debió ser reducido por personal policial del Grupo Especial.

Según se informó a Elonce, un hombre amenazó e intentó agredir a una mujer, quien sería su ex pareja, utilizando un destornillador. Tras ese accionar, el agresor se encerró dentro de la vivienda portando un cuchillo.

El sujeto se encontraba en un estado de alteración extrema, con indicios de estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes, lo que dificultó la intervención inicial del personal policial.

Ante la peligrosidad de la situación, se dio intervención al Grupo Especial, cuyos efectivos intentaron en primera instancia desarmar al sujeto mediante la utilización de gas lacrimógeno. Sin embargo, el procedimiento no resultó suficiente debido al alto nivel de agresividad del hombre.

Lejos de deponer su actitud, el agresor se abalanzó contra el personal policial, por lo que los efectivos debieron repeler la agresión mediante un disparo de escopeta con municiones antitumulto (postas de goma). Finalmente lograron desarmarlo y reducirlo, evitando consecuencias mayores.

Desde la fuerza se confirmó además que el hombre contaba con medidas de restricción vigentes respecto de la víctima.