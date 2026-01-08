Sendas detenciones en Viale por desobediencia judicial

En la madrugada y en el mediodía de este miércoles, la policía de Viale acudió a domicilios en auxilio de las víctimas, a raíz de incumplimientos judiciales.

Se confirmó a Estación Plus Crespo, que la primera intervención tuvo lugar a las 2:00, cuando se recibió un llamado teléfonico, informando que en calle Los Naranjos de esa ciudad, estaría el hijo de la llamante, quien estaría ocacionando disturbios. Al hacerse presente personal policíal, efectivamente el sujeto se encontraba en el interior de la vivienda, quien momentos previos habría agredido verbalmente a su madre y hermana. Se verificó que existían medidas de restricción vigentes por parte del Juzgado de Paz de Viale, por lo que uniformados procedieron a demorar al agresor.

Por disposición del Fiscal Cristian Giunta, el aprehendido fue trasladado a las División Alcaidía.

La segunda intervención se produjo alrededor de las 12:30, cuando otro llamado comisiona una dotación hasta una finca ubicada en calle Moreno. Un hombre -con prontuario delictual-, estaría provocando disturbios. Al llegar los efectivos, el acusado se encontraba en el interior de la vivienda y al notar la presencia policial, se dió a la fuga, saltando hacia la casa de los vecinos. Se originó una persecución, en la que se descartó de un cuchillo de gran tamaño.

Finalmente, fue demorado y habiéndose constatado que posee medidas vigentes provenientes del Juzgado de Paz local, la Fiscalía dispuso su detención y traslado a Alcaidía, por Desobediencia Judicial.