Una autora crespense presenta “Solo Humanos”, su primer libro de cuentos

La actividad se realizará a las 20:00 en la Sala Eva Perón de Crespo y estará abierta a toda la comunidad.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Bernat explicó que Solo Humanos no es un libro infantil, sino una propuesta literaria que invita a la reflexión a través de relatos breves. “Son historias que merecían la pena ser contadas. Hablan de anhelos, de la esperanza, del mundo mejor, pero también de la locura, la enfermedad y de voces que durante mucho tiempo fueron silenciadas y que debían volver a tener voz”, señaló la autora.

La escritora aclaró que se trata de una obra de ficción, aunque con una fuerte impronta de la vida cotidiana. “Es poética de lo cotidiano. Son narrativas que podrían ser reales o no, y queda a cuenta del lector lo que decide imaginar”, explicó. Asimismo, confirmó que todos los relatos son de su autoría y no contó con colaboraciones en la escritura.

Respecto al proceso de edición, Bernat indicó que fue un camino extenso que comenzó con la recopilación de textos escritos a lo largo del tiempo. Luego, el material fue trabajado junto a Ana Editorial, una editorial de la ciudad de Paraná. “Fue un proceso largo, con correcciones y mucho trabajo, pero estuve muy acompañada por mi familia, amigos y un equipo que me impulsó a concretar la publicación”, expresó.

La autora contó que escribe desde muy pequeña y que las historias que conforman el libro se fueron acumulando con los años. Sin embargo, el impulso definitivo para publicar surgió el año pasado, tras participar en un concurso literario. “Ahí me animé, me animaron, y pude lograr la publicación”, relató.

En cuanto al objetivo del libro, Bernat sostuvo que no busca ofrecer respuestas cerradas. “Es un libro para pensar. Mi intención es que el lector se quede con más dudas e interrogantes que con certezas. Invita a parar, a respirar y a preguntarse cómo vivimos, qué nos pasa y con quiénes somos”, afirmó. Solo Humanos tiene alrededor de 80 páginas y propone una lectura ágil y accesible.

La presentación del libro se realizará este viernes 9 de enero a las 20:00 en la Sala Eva Perón. Desde la organización solicitan a quienes deseen asistir que confirmen su presencia previamente, debido a la capacidad limitada del espacio. Los interesados pueden comunicarse con la autora a través de su cuenta de Instagram: @milagrosbernat. Al finalizar el encuentro, habrá un momento de intercambio con los presentes.

El libro podrá adquirirse el día de la presentación y también contactando directamente a la autora. El valor de Solo Humanos es de 15.000 pesos. “Es una idea que se materializó, un sueño que se cumplió y estoy muy feliz”, expresó Bernat.

Finalmente, la escritora adelantó que no descarta futuras publicaciones. “Siempre quedan historias sin contar y la puerta está abierta para nuevas narraciones”, concluyó.