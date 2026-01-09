Jabes Saralegui seguirá en Tigre

Pablo Hofstetter, nuevo refuerzo para Alvarado de Mar del PlataDeportes07 de enero de 2026
El crespense, mediocampista central, llegó libre de Patronato y jugó la última temporada para Gimnasia de Concepción del Uruguay.
El entrerriano Jabes Saralegui era uno de los jugadores que debía presentarse en Boca el 2 de enero para iniciar la pretemporada, pero el Xeneize decidió cederlo nuevamente, teniendo en cuenta que no iba a ver minutos en Primera.Deportes09 de enero de 2026
En este marco, Tigre le abrió las puertas nuevamente y acordó su continuidad por una temporada más.
Es así que el ramirense proseguirá su carrera en la entidad de Victoria y quedó descartada la chance de recalar en Independiente, otro club que había mostrado interés por sus servicios.
Si bien días atrás desde el Matador decidieron no ejecutar la opción de compra que tenían por el volante de 22 años, la dirigencia de Tigre quería un nuevo acuerdo, algo que finalmente se concretó.
“Sabía que tenía que sumar minutos, que tenía que crecer. Estoy en una edad muy linda y estoy muy contento de estar acá. El fútbol es muy cambiante y hoy, estando en Tigre, no me puedo poner a pensar que viene en el futuro”, expresó el entrerriano.
En 33 partidos jugados en el año, Saralegui anotó tres goles y brindó cuatro asistencias.
El Torneo Apertura levanta el telón el 22 de enero.
El futbolista llega libre tras su segundo ciclo en River y fue el técnico Nicolás Diez quien lo confirmó.
El futbolista surgido de Cultural, firmó con el elenco “Funebrero” que se reforzó con el objetivo de volver a primera.
El Decano no pudo en condición de visitante y fue superado 2 a 0 por el conjunto victoriense, en el marco de la tercera fecha del certamen provincial.
Cultural de Crespo se impuso con autoridad como local ante El Porvenir de Santa Anita, mientras que Unión no pudo en su estadio frente a Don Bosco de Paraná. En tanto, Sarmiento afrontará este domingo un compromiso fuera de casa por la tercera fecha del certamen provincial.
En una jornada con personal único para toda la atención de la oficina, valoraron su voluntad, pero fueron críticos con las prestaciones que pasó a brindar la delegación local a raíz de decisiones provinciales.
El intendente Marcelo Cerutti fijó la fecha en que concluirá su designación para impartir justicia administrativa en el ámbito de la ciudad.
Un ciudadano fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, tras un incidente en la vía pública.
Se trata de una recién nacida prematura que fue hallada en la basura.
Milagros Bernat, licenciada en Psicopedagogía y en Educación Especial, presentará este viernes 9 de enero su primer libro titulado Solo Humanos, una obra de cuentos dirigida a jóvenes y adultos.