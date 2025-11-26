Así quedaron los cuatro bombos para el sorteo del Mundial 2026

La FIFA reveló los cuatro bombos para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina, vigente campeona del mundo, quedó ubicada en el Bombo 1, donde comparte lugar con los tres países anfitriones del torneo —Estados Unidos, Canadá y México— y con varias potencias europeas y sudamericanas: Francia, España, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. La presencia de tantos equipos fuertes en el primer grupo garantiza que la Selección solo podrá cruzarse con ellos en las fases eliminatorias, evitando compromisos de máxima exigencia en la etapa inicial.

El Bombo 2 incluye a selecciones de peso que podrían complicar a cualquier cabeza de serie: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. De este grupo saldrá uno de los rivales más exigentes para Argentina, ya que varias de estas selecciones llegan con procesos consolidados y con rendimientos destacados en las últimas competencias internacionales.

En el Bombo 3 aparecen combinados con historia mundialista y otros en pleno crecimiento futbolístico: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Para muchos equipos, este pot representa una oportunidad concreta de avanzar a la siguiente ronda en un torneo que amplió su número de participantes y que favorecerá la aparición de nuevas sorpresas.

Finalmente, el Bombo 4 reúne a selecciones emergentes y a los equipos que surjan de los torneos clasificatorios que aún restan disputarse. Allí se encuentran: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los ganadores de las Eliminatorias europeas A, B, C y D, además de los dos representantes que clasifiquen desde el Torneo Eliminatorio FIFA. Este último grupo concentra la mayor incertidumbre del sorteo, ya que varias plazas todavía están en disputa.vrcTcQ

El sorteo de la fase de grupos del Mundial, que será cubierto por la Agencia Noticias Argentinas, se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en Washington, en una ceremonia que definirá el camino inicial de cada selección.

Con los bombos ya confirmados, comienzan las especulaciones sobre los posibles rivales y la conformación de la zona que deberá enfrentar a el conjunto argentino en su defensa del título obtenido en Qatar 2022.

