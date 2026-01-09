Niño entrerriano de 12 años fue derivado de urgencia a Buenos Aires

Una emergencia y la necesidad de investigar las causales de la misma, movilizó a la policía de Colón.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que un menor -de 12 años- sufrió quemaduras, mientras se encontraba en un Complejo de esa ciudad. Mayormente tuvo afectación de la parte superior de su cuerpo, siendo prontamente asistido, para una derivación a un centro de mayor complejidad en Buenos Aires.

Mientras se aguarda la evolución del chico, se instruyeron actuaciones para establecer formas y circunstancias en que se produjeran las lesiones. Primariamente, no se descarta que se haya tratado de un reto viral, del cual el pre-adolescente podría haber participado; lo cual resta definir con precisión a partir de los indicios que se encuentran en plena recolección.