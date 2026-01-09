Sofocaron un incendio en silos del Parque Industrial

Este viernes 9 de enero, siendo las 12:19, el cuartel recepcionó un llamado de emergencia, alertando sobre un incendio en una planta de silos ubicada en la ciudad.

Se precisó a Estación Plus Crespo que al arribo de la primera dotación, se constató un proceso de combustión activo en el sector interno de la secadora, procediéndose de manera inmediata a la implementación del protocolo operativo correspondiente, con tareas de ataque, enfriamiento y control, a fin de evitar la propagación del foco ígneo a sectores adyacentes.

El operativo se desarrolló bajo condiciones de seguridad controladas, continuando las labores hasta lograr la extinción total y enfriamiento completo del área afectada, permaneciendo personal en tareas de monitoreo preventivo.

Intervinieron 5 dotaciones, con un total de 15 bomberos, más vehículo de traslado de personal, empleando unidades y equipamiento adecuados para incendios industriales y en altura.

No se registran personas lesionadas.