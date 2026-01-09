Renuevan alerta amarillo y naranja por tormentas en Entre Ríos: hasta cuándo llueve

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónicoEntre Ríos09 de enero de 2026
Conexión Alto Delta, la nueva concesionaria, comenzó el desmalezamiento y el bacheo en la traza. Reconstruirá la rotonda en Victoria
Este viernes continuará muy inestable. Se prevén abundantes lluvias. Bajaron las temperaturas y se esperan máximas de hasta 23°C. Mirá el mapa del alerta.Entre Ríos09 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- renovó el alerta por tormentas en Entre Ríos para este viernes 9 de enero. La advertencia es amarilla en todo el territorio y específicamente naranja en Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.
Se prevén lluvias y tormentas intensas fundamentalmente entre la mañana y la tarde de hoy. A partir de la noche se esperan precipitaciones más débiles. En tanto, el mal tiempo continuaría este sábado, con elevada nubosidad y menor probabilidad de inestabilidades. Para el domingo ya no hay anuncio de lluvias.
Las temperaturas bajaron considerablemente este viernes. La máxima anunciada rondará entre los 22 y 23 grados. En tanto, para este sábado se prevé un aumento gradual de las térmicas, con máximas de 25 y 26 grados. Para el domingo se esperan que vuelvan los 30 grados.
Alerta amarillo: El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.
Alerta naranja: El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual, indicó Ahora.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes que afectará a distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, con condiciones meteorológicas adversas previstas para este jueves y viernes.
Desde la consultora de Victoria Giarrizzo indicaron que el empleo privado en Entre Ríos mejoró 0,5% en septiembre respecto de agosto, pero cayó 0,3% anual. Advierten que las principales bajas se dieron en 2024.
Autovía del Mercosur tomó posesión del Corredor Vial integrado por las Rutas Nacionales 12 y 14. Por otra parte la empresa rosarina Obring asumió formalmente la concesión del puente Rosario - Victoria.
La edición 2026 de los Carnavales de Hasenkamp incorporó un formato renovado con fiestas que se extienden hasta la madrugada, sectores diferenciados y una fuerte convocatoria regional. El objetivo es atraer a públicos diversos y consolidar el evento como uno de los más convocantes del verano.
Desde este miércoles se inicia un período de inestabilidad que se extenderá hasta el sábado. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el viernes se registrarían las tormentas más intensas en la provincia.
En una jornada con personal único para toda la atención de la oficina, valoraron su voluntad, pero fueron críticos con las prestaciones que pasó a brindar la delegación local a raíz de decisiones provinciales.
El intendente Marcelo Cerutti fijó la fecha en que concluirá su designación para impartir justicia administrativa en el ámbito de la ciudad.
Un ciudadano fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, tras un incidente en la vía pública.
Se trata de una recién nacida prematura que fue hallada en la basura.
Milagros Bernat, licenciada en Psicopedagogía y en Educación Especial, presentará este viernes 9 de enero su primer libro titulado Solo Humanos, una obra de cuentos dirigida a jóvenes y adultos.