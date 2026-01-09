Renuevan alerta amarillo y naranja por tormentas en Entre Ríos: hasta cuándo llueve

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- renovó el alerta por tormentas en Entre Ríos para este viernes 9 de enero. La advertencia es amarilla en todo el territorio y específicamente naranja en Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

Se prevén lluvias y tormentas intensas fundamentalmente entre la mañana y la tarde de hoy. A partir de la noche se esperan precipitaciones más débiles. En tanto, el mal tiempo continuaría este sábado, con elevada nubosidad y menor probabilidad de inestabilidades. Para el domingo ya no hay anuncio de lluvias.

Las temperaturas bajaron considerablemente este viernes. La máxima anunciada rondará entre los 22 y 23 grados. En tanto, para este sábado se prevé un aumento gradual de las térmicas, con máximas de 25 y 26 grados. Para el domingo se esperan que vuelvan los 30 grados.

Alerta amarillo y naranja: mirá el mapa

Alerta amarillo: El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta naranja: El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual, indicó Ahora.