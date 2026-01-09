Volcó un camión con acoplado cargado con granos en Ruta 11

Pasadas las 18:30 de este viernes, personal policial de Comisarías Costa Grande y Las Cuevas, acudieron hasta el Km. 55 de la Ruta Provincial 11, en el departamento Diamante, a raíz de un siniestro vial.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que se brindó asistencia al conductor de un camión Volvo con acoplado, el cual se encontraba volcado, bloqueando en su totalidad la calzada. Había esparcido la carga de granos de maíz, que transportaba.

En el lugar comprobaron que el vehículo pesado se desplazaba con sentido Sur – Norte, al mando de un hombre mayor de edad y con domicilio en Diamante, quien no sufrió lesiones.

Según los primeros indicios, habría perdido el control del rodado lo que generó el siniestro.

Los agentes policiales junto a la Dirección General de Seguridad Vial, señalizaron el sector y mantuvieron cerrado el tránsito, hasta la finalización de las tareas de remoción y limpieza del sitio. Colaboró el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Diamante, para luego reiniciarse la normal circulación.