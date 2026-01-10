Pasaron en moto y le dispararon en el abdomen: un detenido

En la noche del sábado, el sistema 911 recibió un llamado informando sobre detonaciones de arma de fuego en el interior de la Villa 351, donde se reportó un masculino herido.

Personal de la Comisaría Sexta acudió al lugar y encontró a un hombre con dos heridas de arma de fuego en el abdomen, confirmaron a Estación Plus Crespo. Fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, para recibir atención médica.

Los autores de los disparos se desplazaban en una motocicleta 110cc, color negra. Tras realizar las detonaciones, se dieron a la fuga en dirección a calle Paracao.

Las cámaras de video vigilancia captaron el rodado, permitiendo su seguimiento.

Posteriormente, el vehículo fue demorado por personal de la Comisaría Décima en la intersección de calle División de los Andes y Artube, donde solo se encontraba el conductor de la moto.

El fiscal interviniente dispuso el secuestro de las prendas del damnificado y la realización de un dermotest. En cuanto al conductor de la motocicleta, también se ordenó el secuestro del rodado, su detención y la realización de un dermotest.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos del 911, División Bancaria y Guardia Especial.