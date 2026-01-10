Recuperan elementos robados a una Capilla

Una mujer de 72 años activó el Botón Antipánico para resguardarse de sus hijos
Se trató de pertenencias utilizadas para el mantenimiento y puesta en valor de la sede de fe. Uniformados esclarecieron la materialidad.Policiales/Judiciales10 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz, tomaron intervención en un hecho ocurrido en la Capilla Virgen Niña, ubicada en barrio Feria, de esa ciudad.
El ilícito habría sido cometido durante la noche del viernes 9 de enero, cuando personas desconocidas, previo a violentar una abertura del lugar, sustrajeron diversos elementos utilizados para tareas de mantenimiento y acondicionamiento, confirmaron a Estación Plus Crespo.
A raíz de las diligencias practicadas y tareas investigativas desarrolladas en las inmediaciones, efectivos lograron el secuestro de varios elementos de interés para la causa, los cuales -por disposición de la Fiscalía en turno-, fueron entregados al responsable de la Capilla.
Se presume que los sospechosos se descartaron de las evidencias al advertirse cercados por la investigación. Asimismo, continúan con las actuaciones tendientes al esclarecimiento de autoría del hecho.
Ambos tenían restricción de acercamiento y fueron detenidos por la Guardia Especial de Paraná.
Al ser interceptado, la policía constató que además, presentaba un Pedido de Captura vigente, del Juzgado de Garantías de la ciudad de La Paz.
Uniformados de Gendarmería Nacional que tomaron intervención, advirtieron que el joven conductor no se encontraba en óptimas condiciones de manejo.
La víctima de los impactos de bala se encuentra en el Hospital San Martín de Paraná.
15 bomberos voluntarios trabajaron hasta la sofocación total.
El transporte quedó atravesado en la cinta asfáltica, entre Costa Grande y Las Cuevas.
Sufrió quemaduras que requieren de atención compleja. Se abrió una investigación.
El impacto fue protagonizado por una moto y un automóvil. Hubo derivación médica por la complejidad.
El caso sucedió en la ciudad de Santa Elena. La víctima pudo contar lo que padeció ante fiscalía, al igual que otros allegados a la joven. Por el momento no hay detenidos.