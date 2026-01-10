Recuperan elementos robados a una Capilla

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz, tomaron intervención en un hecho ocurrido en la Capilla Virgen Niña, ubicada en barrio Feria, de esa ciudad.

El ilícito habría sido cometido durante la noche del viernes 9 de enero, cuando personas desconocidas, previo a violentar una abertura del lugar, sustrajeron diversos elementos utilizados para tareas de mantenimiento y acondicionamiento, confirmaron a Estación Plus Crespo.

A raíz de las diligencias practicadas y tareas investigativas desarrolladas en las inmediaciones, efectivos lograron el secuestro de varios elementos de interés para la causa, los cuales -por disposición de la Fiscalía en turno-, fueron entregados al responsable de la Capilla.

Se presume que los sospechosos se descartaron de las evidencias al advertirse cercados por la investigación. Asimismo, continúan con las actuaciones tendientes al esclarecimiento de autoría del hecho.