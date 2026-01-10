Motociclista con graves secuelas tras chocar en el departamento Diamante

En la madrugada de este sábado, la policía de Valle María fue alertada de un siniestro vial, ocurrido sobre Ruta Provincial 11 a la altura del Km. 38.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que fueron partícipes un automóvil Renault 12, al mando de un hombre de 73 años, domiciliado en Diamante; y una moto Motomel 150 cc., al mando de un joven de 27 años, domiciliado en Valle María.

El conductor del rodado de mayor porte no sufrió lesiones; mientras que el motociclista resultó con heridas de gravedad. Recibió la primera atención médica en el Hospital San José de Diamante, siendo luego derivado al Hospital San Martín de la capital provincial, para atención de mayor complejidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la intervención del área de Policía Científica, para la realización de las pericias correspondientes que permitan clarificar las circunstancias del siniestro, en donde uno de los rodados circulaba de Sur a Norte, mientras que el otro lo hacía en sentido contrario;, y poder establecer las causas que llevaron a una colisión frontolateral.