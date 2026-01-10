Investigan a un policía por privación ilegítima de la libertad y graves lesiones a su pareja

Una mujer de 72 años activó el Botón Antipánico para resguardarse de sus hijos
El caso sucedió en la ciudad de Santa Elena. La víctima pudo contar lo que padeció ante fiscalía, al igual que otros allegados a la joven. Por el momento no hay detenidos.
La Policía de Entre Ríos investiga un grave episodio ocurrido días atrás en Santa Elena, donde un funcionario de la fuerza está acusado de haber privado ilegítimamente de la libertad a su pareja, una joven que permanece internada en estado reservado en el hospital San Martín de Paraná.
Según datos recabados por AHORA, el hecho habría comenzado cuando el hombre interceptó a la mujer en una calle de tierra alejada de la ciudad. La obligó a subir a su auto y luego de unos metros la arrojó con el vehículo en marcha.
Tras esa situación, la subió otra vez al automóvil y la llevó a su casa. Allí la retuvo contra su voluntad durante al menos tres días. Finalmente, la acercó a un centro de salud producto de las severas lesiones que leprovocó, consignó Ahora.
La joven se encuentra internada en el tercer piso del hospital San Martín, en el área de neurología. Presenta una fractura de cráneo y los médicos trabajan para drenar líquido que se filtraba por el oído, con el objetivo de evitar una infección que podría derivar en meningitis. Su estado es delicado y reservado.
Familiares de la víctima señalaron que habían advertido sobre la violencia en la relación y temían un desenlace grave. “La tiró del auto andando, pero primero le pegó”, relató una allegada.
También denunciaron que el acusado habría llevado a la joven inconsciente a su casa, reteniéndola allí y utilizando su celular para simular publicaciones en redes sociales como si fueran de ella.
La denuncia fue presentada y el fiscal interviniente tomó declaración a la víctima en el hospital, donde ratificó lo sucedido y acusó directamente a su pareja. La causa se encuentra en etapa de investigación y las autoridades judiciales analizan las pruebas y testimonios para determinar responsabilidades.
