Una mujer de 72 años activó el Botón Antipánico para resguardarse de sus hijos

Ambos tenían restricción de acercamiento y fueron detenidos por la Guardia Especial de Paraná.

Policiales/Judiciales10 de enero de 2026
Durante el mediodía de este sábado, personal de la Guardia Especial de la Departamental Paraná, se trasladó hasta una vivienda de calle Santos Vega y Coronel Caminos, luego de que una mujer de 72 años activara su Botón Antipánico.

Supo Estación Plus Crespo que la mujer -que enfrenta conflictos familiares con sus hijos-, tiene vigentes medidas de protección hacia su persona, que implican restricción de acercamiento para con ella.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer y a sus hijos -de 35 y 52 años-, en medio de una fuerte discusión. 

Se informó lo ocurrido al fiscal interviniente, quien dispuso la detención de ambos hombres y su trasladado a la Alcaidía de Tribunales, por Desobediencia Judicial.

Próximos días en Crespo

