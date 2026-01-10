Una mujer de 72 años activó el Botón Antipánico para resguardarse de sus hijos

Durante el mediodía de este sábado, personal de la Guardia Especial de la Departamental Paraná, se trasladó hasta una vivienda de calle Santos Vega y Coronel Caminos, luego de que una mujer de 72 años activara su Botón Antipánico.

Supo Estación Plus Crespo que la mujer -que enfrenta conflictos familiares con sus hijos-, tiene vigentes medidas de protección hacia su persona, que implican restricción de acercamiento para con ella.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la mujer y a sus hijos -de 35 y 52 años-, en medio de una fuerte discusión.

Se informó lo ocurrido al fiscal interviniente, quien dispuso la detención de ambos hombres y su trasladado a la Alcaidía de Tribunales, por Desobediencia Judicial.